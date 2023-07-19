Северная Македония одобрила изменения в конституцию ради вступления в Евросоюз

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

"Северная Македония, в соответствии со своей стратегической решимостью относительно полноправного членства в Европейском Союзе, полна решимости выполнять обязательства, взятые в рамках переговоров и переговоров о вступлении Республики Северная Македония в Европейский Союз, которые начались с проведения первой Межправительственной конференции9, которая состоялась 2022 года", - подчеркнули в правительстве.

Отмечается, что изменения предусматривают добавление в преамбулу и статьи 49 и 78 Конституции еще нескольких народов Северной Македонии.

В тексте "Граждане Республики Северная Македония, македонский народ, часть албанского народа, турецкий народ, грецкий народ, сербский народ, ромский народ, боснийский народ и другие" после слов "боснийский народ" ставят запятую и добавляют: болгарский народ, хорватский народ, черногорский народ, словенский народ, еврейский народ и народ египетский.

С одобрением этих изменений, страна надеется вступить в новую, более значительную фазу переговоров о членстве в Европейском Союзе. Правительство заявило, что ожидает конструктивности и добросовестности от всех депутатов для одобрения изменений в конституцию в рамках переговорной программы с Европейским Союзом.

"Республика Северная Македония придерживается европейских ценностей и заслуживает, после членства в НАТО, быть полноправным членом Европейского Союза. Правительство считает, что граждане и государство имеют уникальную возможность утвердить европейский путь, ускорить евроинтеграцию и достичь этой европейской цели к 2030 году". гражданами, обладать европейским качеством жизни и европейским уровнем жизни в европейской стране, и это должна быть их родная страна", - отметили в правительстве Македонии.

Там добавили, что такое решение Ассамблеи Республики Северная Македония позволит провести вторую межправительственную конференцию с ЕС до декабря 2023 г., открыть разделы в переговорах, активизировать реформы и быстрое членство в ЕС.

Что известно о вступлении Македонии в ЕС

Македония подала заявку на членство в 2004 году через тринадцать лет после ее независимости от Югославии. В 2005 году Северная Македония стала кандидатом на вступление в Европейский Союз.

Использование названия страны "Македония" было объектом спора с соседней Грецией в период с 1991 по 2019 год, что привело к наложению вето Греции на продолжавшиеся с 2008 по 2019 год переговоры о вступлении в ЕС и НАТО. После решения вопроса ЕС дал официальное одобрение начать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией в марте 2020 года.

Однако в ноябре 2020 года Болгария фактически заблокировала официальное начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС из-за того, что она считает медленным прогрессом в выполнении Договора о дружбе 2017 между двумя странами, поддерживаемыми государством или толерантными высказываниями вражды и претензиями меньшинств относительно Болгарии.

18 июля 2022 г., после того, как Северная Македония и Болгария одобрили предложенное Францией соглашение о примирении, а вето Болгарии было отменено, Совет Европейского Союза принял решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Европейский Союз.