Северная Македония лишила гражданства находящегося в розыске экс-нардепа Онищенко - СМИ
Северная Македония решила отобрать гражданство у находящегося под американскими санкциями бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко
Об этом сообщает Balkan Insight .
Журналисты отметили, что правительство Северной Македонии отменило свое предыдущее решение.
"Правительство Северной Македонии отменило свое предыдущее решение о предоставлении гражданства Александру Онищенко после того, как BIRN сообщил, что беглому украинцу, который также находится в черном списке США, был выдан паспорт при невыясненных обстоятельствах", — говорится в сообщении СМИ.
Александр Онищенко – бывший депутат от Партии регионов, имеющий также гражданство РФ. В 2016 году Национальное антикоррупционное бюро объявило ему подозрение в нанесении ущерба госпредприятию "Укргаздобыча" более чем на 1,6 млрд гривен из-за продажи газа по заниженным ценам.
С Онищенко был снят иммунитет, а позже суд арестовал его имущество. Однако депутат успел уехать за границу, некоторое время находился в Германии, где под стражей ждал экстрадиции в Украину. Но немецкий суд отказал в экстрадиции, сославшись на то, что в этом случае "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права по условиям содержания в тюрьмах".
- 11 ноября стало известно, что Онищенко получил гражданство Северной Македонии.
- 17 октября 2021 года Онищенко заявил, что сменил гражданство и выступает за Россию на международных соревнованиях по конному спорту. На сайте Федерации конного спорта России отмечается, что Александр Онищенко является ее членом с 2021 года.
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