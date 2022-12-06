Об этом сообщает Balkan Insight .

Журналисты отметили, что правительство Северной Македонии отменило свое предыдущее решение.

"Правительство Северной Македонии отменило свое предыдущее решение о предоставлении гражданства Александру Онищенко после того, как BIRN сообщил, что беглому украинцу, который также находится в черном списке США, был выдан паспорт при невыясненных обстоятельствах", — говорится в сообщении СМИ.

Александр Онищенко – бывший депутат от Партии регионов, имеющий также гражданство РФ. В 2016 году Национальное антикоррупционное бюро объявило ему подозрение в нанесении ущерба госпредприятию "Укргаздобыча" более чем на 1,6 млрд гривен из-за продажи газа по заниженным ценам.

С Онищенко был снят иммунитет, а позже суд арестовал его имущество. Однако депутат успел уехать за границу, некоторое время находился в Германии, где под стражей ждал экстрадиции в Украину. Но немецкий суд отказал в экстрадиции, сославшись на то, что в этом случае "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права по условиям содержания в тюрьмах".

11 ноября стало известно, что Онищенко получил гражданство Северной Македонии.

17 октября 2021 года Онищенко заявил, что сменил гражданство и выступает за Россию на международных соревнованиях по конному спорту. На сайте Федерации конного спорта России отмечается, что Александр Онищенко является ее членом с 2021 года.