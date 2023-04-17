Северная Корея заявила, что разрабатывает ядерное оружие для самозащиты от Вашингтона
Северная Корея заявила, что ее разработка стратегического ядерного оружия направлена на самооборону на случай угроз со стороны Соединенных Штатов
Об этом информирует Yonhap .
В заявлении вице-председателя Центральной военной комиссии правящей в КНДР Рабочей партии Ри Пьон Чхоля утверждается, что разработка Северной Кореей стратегического ядерного оружия является "законной мерой самообороны". Она направлена на защиту Пхеньяна от военной угрозы США.
Заявление прозвучало на фоне эскалации из-за испытаний Северной Кореей ракетного оружия, в частности твердотопливной межконтинентальной ракеты Hwasong-18, на прошлой неделе.
Издание пишет, что Ри с первых месяцев правления Ким Чен Ына с конца 2011 года возглавлял ядерные и ракетные разработки КНДР. Он осудил США за то, что Совбез ООН по их указанию назвал провокацией и угрозой использование права на самозащиту со стороны Северной Кореи. Также Ри назвал такое решение Совбеза актом откровенного вмешательства во внутренние дела КНДР.
- 14 апреля стало известно, что Северная Корея в ходе последних испытаний тестировала новую твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18.
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