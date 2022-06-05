Северная Корея запустила у своего побережья восемь баллистических ракет
КНДР запустила восемь баллистических ракет малой дальности у собственного восточного побережья
Об этом сообщили в CNN.
Отмечается, что запуск прошел в воскресенье, 5 июня. По данным Объединенного комитета начальников штабов, ракеты запустили из района Сунан, недалеко от столицы Северной Кореи Пхеньяна, в воды к востоку от Корейского полуострова между 9:08 и 9:43 по местному времени.
Глава национальной безопасности Южной Кореи Ким Сон Хан проведет заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности для обсуждения запуска.
Известно, что запуск ракет КНДР стал семнадцатым в этом году. Последний, 25 мая, состоялся в тот момент, когда президент США Джо Байден завершил свою поездку в Азию КНДР.
Тогда она выпустила три ракеты через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Азию и возвращался в Соединенные Штаты. Запуск также прошел через день после того, как военно-морские силы Южной Кореи и США завершили трехдневные совместные учения в водах у японского острова Окинава.
- Напомним, США ввели санкции против Северной Кореи и двух российских банков, финансировавших ядерную программу КНДР. Ограничения введены, в частности, против представителя северокорейской компании SANS в Минске Йонг Йонг Нама, а также торговой компании Air Koryo Trading Corporation из-за содействия программам министерства военной промышленности КНДР.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное