Северная Корея запустила у своего побережья восемь баллистических ракет

Об этом сообщили в CNN.

Отмечается, что запуск прошел в воскресенье, 5 июня. По данным Объединенного комитета начальников штабов, ракеты запустили из района Сунан, недалеко от столицы Северной Кореи Пхеньяна, в воды к востоку от Корейского полуострова между 9:08 и 9:43 по местному времени.

Глава национальной безопасности Южной Кореи Ким Сон Хан проведет заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности для обсуждения запуска.

Известно, что запуск ракет КНДР стал семнадцатым в этом году. Последний, 25 мая, состоялся в тот момент, когда президент США Джо Байден завершил свою поездку в Азию КНДР.

Тогда она выпустила три ракеты через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Азию и возвращался в Соединенные Штаты. Запуск также прошел через день после того, как военно-морские силы Южной Кореи и США завершили трехдневные совместные учения в водах у японского острова Окинава.

Напомним, США ввели санкции против Северной Кореи и двух российских банков, финансировавших ядерную программу КНДР. Ограничения введены, в частности, против представителя северокорейской компании SANS в Минске Йонг Йонг Нама, а также торговой компании Air Koryo Trading Corporation из-за содействия программам министерства военной промышленности КНДР.

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