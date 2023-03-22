Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Восточного моря

Об этом пишет Yonhap.

Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея запустила несколько крылатых ракет по направлению к Восточному морю в среду 22 марта.

Объединенный комитет начальников штабов отметил, что зафиксировал запуск из района Хамхун на восточном побережье Северной Кореи в 10:15, но не сообщил других подробностей.

Утверждается, что запуск состоялся в то время, когда Южная Корея и США проводят совместные командно-штабные учения "Щит свободы", а также параллельные полевые учения под названием "Воинский щит".