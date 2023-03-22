Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Восточного моря
22 марта КНДР в очередной раз запустила несколько крылатых ракет в сторону Восточного моря, это произошло во время военных учений США и Южной Кореи "Щит свободы" и "Щит воина"
Об этом пишет Yonhap.
Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея запустила несколько крылатых ракет по направлению к Восточному морю в среду 22 марта.
Объединенный комитет начальников штабов отметил, что зафиксировал запуск из района Хамхун на восточном побережье Северной Кореи в 10:15, но не сообщил других подробностей.
Утверждается, что запуск состоялся в то время, когда Южная Корея и США проводят совместные командно-штабные учения "Щит свободы", а также параллельные полевые учения под названием "Воинский щит".
- Напомним, министры иностранных дел G7 в совместном заявлении осудили запуски КНДР баллистических ракет и призвали Северную Корею отказаться от ядерного оружия.
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