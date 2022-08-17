Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря
Северная Корея 17 августа провела испытание двух крылатых ракет, запустив ее в сторону Желтого моря
Об этом пишет Yonhap .
"Военные сегодня рано утром обнаружили две крылатые ракеты, запущенные Северной Кореей из Ончхона, провинция Южный Пхёнган, в Желтое море", - сообщил чиновник на условиях анонимности.
По его словам, южнокорейские и американские разведчики проводят соответствующий анализ, а союзники сохраняют позицию готовности.
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль 15 августа в речи ко Дню освобождения рассказал подробности своей инициативы по помощи КНДР улучшить свою экономику, если страна сделает шаги по денуклеаризации.
В издании отметили, что это был первый запуск ракеты по Северной Корее с января 2022 года и состоялся на следующий день после начала ежегодных военных учений Ulchi Freedom Shield (UFS) США и Южной Кореи.
Также Yonhap пишет, что такие запуски крылатых ракет не нарушают резолюцию Совбеза ООН, запрещающую использовать технологии баллистических ракет.
- 1 августа в США заявили, что КНДР планирует очередные ядерные испытания .
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