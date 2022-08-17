Об этом пишет Yonhap .

"Военные сегодня рано утром обнаружили две крылатые ракеты, запущенные Северной Кореей из Ончхона, провинция Южный Пхёнган, в Желтое море", - сообщил чиновник на условиях анонимности.

По его словам, южнокорейские и американские разведчики проводят соответствующий анализ, а союзники сохраняют позицию готовности.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль 15 августа в речи ко Дню освобождения рассказал подробности своей инициативы по помощи КНДР улучшить свою экономику, если страна сделает шаги по денуклеаризации.

В издании отметили, что это был первый запуск ракеты по Северной Корее с января 2022 года и состоялся на следующий день после начала ежегодных военных учений Ulchi Freedom Shield (UFS) США и Южной Кореи.

Также Yonhap пишет, что такие запуски крылатых ракет не нарушают резолюцию Совбеза ООН, запрещающую использовать технологии баллистических ракет.

1 августа в США заявили, что КНДР планирует очередные ядерные испытания .

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