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Северная Корея запустила две баллистические ракеты по Восточному морю

1 октября, 2022 суббота
13:34
Мир

В субботу, 1 октября, Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности по Восточному морю

Об этом сообщило издание KBS со ссылкой на военное командование Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи зафиксировал выпуски ракет между 06:45 и 07:03 утра. Запуск был осуществлен из района Сунан в Пхеньяне.

Отмечают, что ракеты пролетели около 350 километров и достигли высоты около 30 километров со скоростью 6 Махов. В настоящее время разведывательные службы Южной Кореи и США проводят углубленный анализ характеристик запущенных ракет.

Сегодняшний запуск ракет был четвертым за текущую неделю. Предполагают, что это протест против совместных учений Южной Кореи, США и Японии, которые начались в Восточном море 30 сентября этого года.

  • Ранее КНДР отрицала поставки оружия и боеприпасов России.

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