Об этом сообщило издание KBS со ссылкой на военное командование Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи зафиксировал выпуски ракет между 06:45 и 07:03 утра. Запуск был осуществлен из района Сунан в Пхеньяне.

Отмечают, что ракеты пролетели около 350 километров и достигли высоты около 30 километров со скоростью 6 Махов. В настоящее время разведывательные службы Южной Кореи и США проводят углубленный анализ характеристик запущенных ракет.

Сегодняшний запуск ракет был четвертым за текущую неделю. Предполагают, что это протест против совместных учений Южной Кореи, США и Японии, которые начались в Восточном море 30 сентября этого года.

Ранее КНДР отрицала поставки оружия и боеприпасов России.