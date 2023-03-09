Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Желтого моря

Об этом пишет южнокорейское издание Younhap.

Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что обнаружил запуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Желтого моря из западного портового города Нампо на севере.

"Усиливая свой мониторинг и внимательность, наши военные сохраняют состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в текстовом сообщении JCS, направленном журналистам.