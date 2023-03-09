Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Желтого моря
В четверг, 9 марта, северокорейские военные сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря
Об этом пишет южнокорейское издание Younhap.
Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что обнаружил запуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Желтого моря из западного портового города Нампо на севере.
"Усиливая свой мониторинг и внимательность, наши военные сохраняют состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в текстовом сообщении JCS, направленном журналистам.
- Напомним, 18 февраля Северная Корея пригрозила "беспрецедентными и решительными ответами", если США и Южная Корея продолжат запланированные военные учения.
- Позже сообщалось, что 18 февраля КНДР также запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету большой дальности.
- Впоследствии власти Северной Кореи подтвердили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15: по ее словам, это показало способность КНДР нанести "непреодолимую ядерную контратаку".
- Уже 20 февраля Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности по направлению к Японскому морю.
- Сестра лидера КНДР и заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Йо Чжон пригрозили Соединенным Штатам войной, если американцы собьют северокорейскую ракету над Тихим океаном.
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