Об этом сообщили военные Южной Кореи, передает Yonhap News Agency.

По полученным данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету средней или большой дальности.

Запуск был обнаружен вблизи Пхеньяна в 07:23 утра по местному времени. Ракета, выпущенная под большим углом, пролетела около 1000 км, прежде чем упасть в воду.

Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов проводят комплексный анализ его детальных спецификаций, говорят в армейцы Южной Кореи.

Похоже, Северная Корея опробовала новую ракетную систему, заявил представитель Сеула на условиях анонимности. Он отметил, что союзники рассматривают "различные возможности, включая запуск с применением твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты".

Президентский Совет национальной безопасности Южной Кореи осудил запуск баллистической ракеты Северной Кореей, в то время как совбез США назвал запуск "испытанием межконтинентальной баллистической ракеты".

"Соединенные Штаты решительно осуждают КНДР за ее испытание баллистической ракеты большой дальности", - заявила представитель NSC Адриен Уотсон.

Вскоре после запуска союзники провели координационную встречу и подтвердили, что обе стороны и дальше будут укреплять свою общую оборонную позицию против "любых угроз и провокаций со стороны Северной Кореи".

"Запуск баллистической ракеты Северной Кореей является серьезным провокационным актом, который наносит ущерб не только миру и стабильности на Корейском полуострове, но и в международном сообществе и является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в их заявлении.