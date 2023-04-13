Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря
Утром 13 апреля Северная Корея произвела запуск ракеты в направлении акватории Восточного моря
Об этом сообщили военные Южной Кореи, передает Yonhap News Agency.
По полученным данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету средней или большой дальности.
Запуск был обнаружен вблизи Пхеньяна в 07:23 утра по местному времени. Ракета, выпущенная под большим углом, пролетела около 1000 км, прежде чем упасть в воду.
Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов проводят комплексный анализ его детальных спецификаций, говорят в армейцы Южной Кореи.
Похоже, Северная Корея опробовала новую ракетную систему, заявил представитель Сеула на условиях анонимности. Он отметил, что союзники рассматривают "различные возможности, включая запуск с применением твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты".
Президентский Совет национальной безопасности Южной Кореи осудил запуск баллистической ракеты Северной Кореей, в то время как совбез США назвал запуск "испытанием межконтинентальной баллистической ракеты".
"Соединенные Штаты решительно осуждают КНДР за ее испытание баллистической ракеты большой дальности", - заявила представитель NSC Адриен Уотсон.
Вскоре после запуска союзники провели координационную встречу и подтвердили, что обе стороны и дальше будут укреплять свою общую оборонную позицию против "любых угроз и провокаций со стороны Северной Кореи".
"Запуск баллистической ракеты Северной Кореей является серьезным провокационным актом, который наносит ущерб не только миру и стабильности на Корейском полуострове, но и в международном сообществе и является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в их заявлении.
- Ранее Северная Корея утверждала, что якобы 800 тыс. человек добровольно присоединились или повторно записались в ряды национальной армии, чтобы воевать против США.
- В течение 18 и 19 марта КНДР проводила тактические учения с целью "усиления возможностей сдерживания войны", имитирующих тактическую ядерную контратаку. Уже 19 марта Северная Корея снова выпустила баллистическую ракету малой дальности (SRBM) в сторону Восточного моря.
- После этого министры иностранных дел G7 в совместном заявлении осудили пуски КНДР баллистических ракет и призвали Северную Корею отказаться от ядерного оружия.
- 22 марта КНДР в очередной раз запустила несколько крылатых ракет в сторону Восточного моря, это произошло во время военных учений США и Южной Кореи "Щит свободы" и "Щит воина". А уже 24 марта опробовала новый БПЛА для подводной атаки, способный нести ядерное оружие.
- Со временем лидер Северной Кореи призвал нарастить темпы производства оружейного ядерного материала, чтобы увеличить арсенал страны.
- В начале апреля страна провела очередное испытание подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.
- Недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал усилить сдерживание войны в стране "более практичным и наступательным методами", чтобы противостоять "агрессии" со стороны США и Южной Кореи.
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