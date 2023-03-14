Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

14 мартa, 2023 вторник
05:35
Мир КНДР провела испытания ракет

14 марта КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Мониторинг систем ПВО зафиксировал пуски двух баллистических ракет из района Чжаньон в провинции Южный Хванхе между 07:41 и 07:51 по местному времени (00:41 и 00:51 по Киеву).

Как отмечается, информации об ущербе не поступало. Однако японские СМИ сообщают, что правительство производит сбор информации о запуске. Токио пока не сделал подробных заявлений по характеристикам ракет.

"Усиливая свой мониторинг и бдительность в подготовке возможности дополнительных запусков, наши военные сохраняют состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - отмечает объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

  • 20 февраля Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря.
  • А сестра лидера КНДР и заместитель директора отдела пропаганды и агитации центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Йо Чжон пригрозили Соединенным Штатам войной, если американцы собьют северокорейскую ракету над Тихим океаном.
  • 9 марта северокорейские военные сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря.
  • Уже 12 марта Северная Корея выпустила подводные ракеты накануне крупнейших за последние годы американско-южнокорейских военных учений и заявила применить "жесточайшее противодействие".
КНДР
Япония
Технологии
Южная Корея
Читайте также:
11 мартa, 2023 суббота
Бахмут нужно было сдавать еще три недели назад, - генерал Кривонос
13 мартa, 2023 понедельник
С севера Бахмута противник начал двигаться по трассе, ведущей к Славянску, - Згурец
Дмитрий Песков
13 мартa, 2023 понедельник
В Кремле заявили, что намерены достичь поставленных в Украине целей только военным путем
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.06
    Покупка 38.06
    Продажа 38.85
  • EUR
    Покупка 40.05
    Продажа 41.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
14 мартa
06:03
ВООЗ
В ВОЗ надеются объявить о завершении пандемии COVID-19 в этом году
05:59
Евросоюз уже на следующей неделе может утвердить план совместной закупки боеприпасов для Украины, - Bloomberg
05:38
Путин оказывает давление на Кадырова, требуя увеличить количество чеченцев на войне в Украине, - ISW
05:07
В Кремле считают "президентские амбиции" Пригожина угрозой режиму Путина, - ISW
04:39
Байден подтвердил, что будет разговаривать с Си Цзиньпином
04:12
подлодка
США и Великобритания договорились обеспечить Австралию атомными подводными лодками
03:44
Госдеп США считает, что Лукашенко уехал в Иран в интересах России
03:16
"Сравнили заметки на пути к победе": Резников и Остин побеседовали накануне встречи в формате "Рамштайн"
02:48
хакер
Грузия по запросу ФБР передала США российского хакера
02:20
С 24 февраля армия РФ убила в Украине более 8 тысяч мирных жителей, - ООН
02:10
Дмитрий Кулеба
"Впервые в истории украинской дипломатии": Кулеба объявил открытый отбор на должности послов
01:53
В США еще на год продлили разрешение на пребывание беженцев из Украины
01:25
В Киеве и области полностью восстановлено электроснабжение: стабилизационные отключения прекращены
01:06
Конгресc США
Рекордные расходы со времен Второй мировой: Байден направил в конгресс оборонный бюджет на $886 млрд
00:42
Румыния планирует возобновить производство боеприпасов
00:24
"Услышать Украину": США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским
2023, понедельник
13 мартa
23:46
пенсия
Как оформить пенсию за границей: Минсоцполитики предоставило разъяснение
23:27
Посольство РФ в Сербии стало "убежищем" для высланных из стран Европы российских шпионов, - Радио Свобода
23:23
Мининфраструктуры: предложение РФ продлить зерновую сделку на 60 дней противоречит имеющимся договоренностям
22:04
Украинские военные завершили обучение на танках Leopard в Испании
21:57
Эксклюзив
Русская церковь - угроза нацбезопасности Украины, поэтому УПЦ МП не место в Киево-Печерской лавре, - Княжицкий
21:30
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россия хочет захватить Донецкую и Луганскую области до конца марта. Колонка Сергея Згурца
21:00
Обзор
Большие потери в Бахмуте, РФ и Китай угрожают опасностью, "Малороссия" в Дубае, суд над военными преступлениями россиян. Мировые СМИ об Украине 13 марта
20:37
Министр экономики Сербии призвал правительство срочно ввести санкции против РФ за войну с Украиной
20:30
Эксклюзив
Украина близка к самообеспечению газом, - эксперт в сфере энергетики Харченко
20:16
"Эта святыня создана для всей страны": монахи УПЦ МП заявили, что не планируют выселяться из Киево-Печерской лавры
20:16
Украина заинтересована в расширении "зернового соглашения", - посол Василий Боднар
20:06
Эксклюзив
"Попадание точно есть, была детонация": Андрющенко о новых взрывах в Мариуполе
20:03
OPINION
Как "хорошие русские" защищают "кошельки" вероятных преемников Путина
20:00
Обзор
Победные новости 383-го дня войны: НБУ - центробанк года, продление санкций против РФ и "хлопок" в Мариуполе
19:58
Генерал-майор Виктор Николюк назначен главой подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ
19:56
Эксклюзив
Из российских тюрем рекрутеры вооруженных сил РФ отправляют на линию боевых столкновений уже и женщин, - полковник ВСУ Селезнев
19:31
Пограничники отбили штурм на Бахмутском направлении и взяли в плен вагнеровца
19:22
Из Литвы экстрадировали экс-председателя правления ГПЗКУ, подозреваемого в нанесении более $60 млн убытков
19:08
Россияне обстреляли село в Запорожской области: ранена женщина, повреждены дома
18:58
OPINION
Украинский успех на "Оскаре"
18:45
Эксклюзив
Глава Всеукраинского конгресса фермеров озвучил основные проблемы посевной в Украине
18:40
Эксклюзив
Процесс будет долгим, но ввести масштабные санкции против Росатома удастся, - энергетический эксперт Харченко
18:40
Правительство поддержало законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 млрд грн
18:26
На ЗАЭС растет дефицит специалистов, способных обеспечить жизнедеятельность электростанции, - Генштаб
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV