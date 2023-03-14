Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
14 марта КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Мониторинг систем ПВО зафиксировал пуски двух баллистических ракет из района Чжаньон в провинции Южный Хванхе между 07:41 и 07:51 по местному времени (00:41 и 00:51 по Киеву).
Как отмечается, информации об ущербе не поступало. Однако японские СМИ сообщают, что правительство производит сбор информации о запуске. Токио пока не сделал подробных заявлений по характеристикам ракет.
"Усиливая свой мониторинг и бдительность в подготовке возможности дополнительных запусков, наши военные сохраняют состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - отмечает объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
- 20 февраля Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря.
- А сестра лидера КНДР и заместитель директора отдела пропаганды и агитации центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Йо Чжон пригрозили Соединенным Штатам войной, если американцы собьют северокорейскую ракету над Тихим океаном.
- 9 марта северокорейские военные сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря.
- Уже 12 марта Северная Корея выпустила подводные ракеты накануне крупнейших за последние годы американско-южнокорейских военных учений и заявила применить "жесточайшее противодействие".
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