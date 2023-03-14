Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Мониторинг систем ПВО зафиксировал пуски двух баллистических ракет из района Чжаньон в провинции Южный Хванхе между 07:41 и 07:51 по местному времени (00:41 и 00:51 по Киеву).

Как отмечается, информации об ущербе не поступало. Однако японские СМИ сообщают, что правительство производит сбор информации о запуске. Токио пока не сделал подробных заявлений по характеристикам ракет.

"Усиливая свой мониторинг и бдительность в подготовке возможности дополнительных запусков, наши военные сохраняют состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - отмечает объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.