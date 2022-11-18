Северная Корея выпустила вероятную межконтинентальную баллистическую ракету в море вблизи Японии

Об этом информирует CNN.

В пятницу, 18 ноября, Северная Корея запустила предположительно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Это стало вторым ракетным испытанием через два дня. Такие действия Ким Чен Инна премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил как неприемлемые.

Ракету запустили около 10:15 утра по местному времени из района Сунан в столице Северной Кореи Пхеньяни, сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Кисида сказал журналистам, вероятная МБР упала в исключительной экономической зоне Японии, примерно в 210 километрах к западу от японского острова Oshima Oshima, согласно береговой охране Японии. Ракета не пролетала над страной.

"Северная Корея продолжает совершать провокационные действия с невиданной ранее частотой. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы не можем принять такие действия", - заявил Кисида.

По словам премьер-министра, правительство Японии будет продолжать собирать и анализировать информацию. Сообщений о повреждении судов в море не поступало.

Полковник ВВС США Грег Гигнит, директор по связям с общественностью вооруженных сил США в Японии рассказал, авиабаза Мисава объявила тревогу после ракетной стрельбы. Американские военные все еще анализируют траекторию полета, сказал он.

"Запуск состоялся на следующий день после того, как Пхеньян выпустил баллистическую ракету малой дальности у воды у восточного побережья Корейского полуострова и выразил строгое предупреждение Соединенным Штатам о более "жестоком военном противодействии" их более тесным оборонным связям с Южной Кореей и Японии", - пишет ведомство.

Это уже второй предполагаемый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты в текущем месяце, предыдущая ракета, выпущенная 3 ноября, оказалась неудачной, сообщил тогда CNN источник в правительстве Южной Кореи.

По подсчетам CNN, Северная Корея проводила ракетные испытания в течение 34 дней в этом году, иногда запуская несколько ракет в один день. Подсчет включает как крылатые, так и баллистические ракеты, причем последние составляют большинство северокорейских испытаний этого года.

1 ноября КНДР назвала военные учения США и Южной Кореи "провокацией", после которой Пхеньян может ввести "более мощные меры".

В последний раз Северная Корея запускала баллистическую ракету 9 ноября.

На саммите в Камбодже лидеры США, Япония и Южная Корея объявили о совместной реакции в ответ на ядерную и баллистическую программы Южной Кореи.

Вчера, 17 ноября Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb