Северная Корея выпустила в море неизвестный снаряд

Об этом сообщает AP со ссылкой на Министерство обороны Японии.



Минобороны Японии заявило, что Северная Корея, вероятно, выпустила в море ракету и не разглашает других подробностей.



Издание пишет, что запуск состоялся после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на прошлой неделе на собрании правящей партии пообещал усиление военного потенциала из-за нестабильной военной обстановки на Корейском полуострове.



BBC отмечает , что ООН запрещает Северной Корее проводить испытания баллистического и ядерного оружия.



Если запуск подтвердится, он будет первым первым с тех пор, как Северная Корея опробовала серию новых видов оружия, в частности баллистические ракеты, с сентября по ноябрь 2021.



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