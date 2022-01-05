Северная Корея выпустила в море неизвестный снаряд
Объединенный Комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил о том, что Северная Корея совершила запуск неизвестного снаряда в море
Об этом сообщает AP со ссылкой на Министерство обороны Японии.
Минобороны Японии заявило, что Северная Корея, вероятно, выпустила в море ракету и не разглашает других подробностей.
Издание пишет, что запуск состоялся после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на прошлой неделе на собрании правящей партии пообещал усиление военного потенциала из-за нестабильной военной обстановки на Корейском полуострове.
BBC отмечает , что ООН запрещает Северной Корее проводить испытания баллистического и ядерного оружия.
Если запуск подтвердится, он будет первым первым с тех пор, как Северная Корея опробовала серию новых видов оружия, в частности баллистические ракеты, с сентября по ноябрь 2021.
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