Об этом информирует CNN.

Северная Корея запустила две ракеты с подводной лодки в водах у своего восточного побережья на выходных и пообещала применить "жесточайшее противодействие" против крупнейших совместных военных учений США и Южной Кореи за последние годы, начинающихся 13 марта.

Сообщается, что стратегические крылатые ракеты запустили в воскресенье утром с подводной лодки "8.24 Yongung" в Японском море, также известном в Корее, как Восточное море.

Это судно также использовалось для испытания первой баллистической ракеты Северной Кореи с подводным базированием в 2016 году.

Запуски состоялись примерно за 24 часа до того, как Вашингтон и Сеул инициировали весенние совместные крупнейшие за пять лет военные учения "Щит свободы".

Северная Корея подчеркнула, что пойдет на "жесточайшее противодействие наиболее злостным заговорам США и их последователей".