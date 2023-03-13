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Северная Корея выпустила подводные ракеты накануне южнокорейских военных учений с США

13 мартa, 2023 понедельник
07:33
Мир

Северная Корея выпустила подводные ракеты накануне крупнейших за последние годы американско-южнокорейских военных учений и заявила, что применит "жесточайшее противодействие"

Об этом информирует CNN.

Северная Корея запустила две ракеты с подводной лодки в водах у своего восточного побережья на выходных и пообещала применить "жесточайшее противодействие" против крупнейших совместных военных учений США и Южной Кореи за последние годы, начинающихся 13 марта.

Сообщается, что стратегические крылатые ракеты запустили в воскресенье утром с подводной лодки "8.24 Yongung" в Японском море, также известном в Корее, как Восточное море.

Это судно также использовалось для испытания первой баллистической ракеты Северной Кореи с подводным базированием в 2016 году.

Запуски состоялись примерно за 24 часа до того, как Вашингтон и Сеул инициировали весенние совместные крупнейшие за пять лет военные учения "Щит свободы".

Северная Корея подчеркнула, что пойдет на "жесточайшее противодействие наиболее злостным заговорам США и их последователей".

  • 18 февраля Северная Корея пригрозила "беспрецедентными и решительными ответами", если США и Южная Корея продолжат запланированные военные учения.
  • Позже сообщалось, что 18 февраля КНДР также запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету большой дальности.
  • Впоследствии власти Северной Кореи подтвердили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15: по ее словам, это показало способность КНДР нанести "непреодолимую ядерную контратаку".
  • Уже 20 февраля Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности по направлению к Японскому морю.
  • Сестра лидера КНДР и заместитель директора отдела пропаганды и агитации центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Йо Чжон пригрозили Соединенным Штатам войной, если американцы собьют северокорейскую ракету над Тихим океаном.
  • 9 марта северокорейские военные сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря.
  • Американская разведка назвала страны, угрожающие безопасности США, - профессор Нью-Йоркского университета Айзенберг. Китай находится на первом месте, а затем Россия, Иран и Северная Корея.
КНДР
Южная Корея
испытания
США
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