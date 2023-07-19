Об этом пишет Yonhap.

Отмечается, что Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что пуски были совершены из района Сунан в Пхеньяне между 03:30 и 03:46 утра. Баллистические ракеты пролетели примерно 550 километров, прежде чем упасть в море.

В то же время, комитет осудил запуски ракет и назвал их "актом значительной провокации", который наносит ущерб миру не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе. Также комитет назвал это "явным" нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

"Наши военные будут сохранять устойчивую позицию готовности, основанную на способности решительно ответить на провокации Северной Кореи", - говорится в сообщении JCS.

Также издание отмечает, что пуск ракет произошел после того, как Южная Корея и Соединенные Штаты провели открытую встречу Группы консультаций по ядерным вопросам (NCG) в Сеуле накануне, чтобы укрепить обязательства США по расширению сдерживания и готовности использовать полный спектр своих военных способностей. включая ядерное оружие для защиты своего союзника.

Что известно о запуске баллистической ракеты КНДР

Северная Корея несколько раз выпускала неопределенную баллистическую ракету по направлению к Восточному морю. К примеру, в ноябре 2022 года ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. А 16 марта 2023 года за несколько часов до встречи лидеров Южной Кореи и Японии КНДР снова осуществила запуск ракеты в направлении акватории Восточного моря.

При очередном запуске твердотопливной ракеты средней или большой дальности 13 апреля КНДР тестировали новую баллистическую ракету Hwasong-18.

После недели поисков военные Южной Кореи получили со дна Желтого моря одну из частей затонувшей ракеты КНДР Chollima-1. 16 июня отмечалось, что она упала в море после неудачной попытки Северной Кореи запустить на околоземную орбиту разведывательный спутник Malligyong-1.

Также в июле военные КНДР обнаружили фрагменты северокорейского спутника-разведчика, утонувшего в мае после неудачных попыток запуска. При анализе установлено, что этот спутник не имел военного наблюдения.

В среду 12 июля КНДР выпустила неопределенную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, когда лидеры Южной Кореи и Японии собирались встретиться на саммите НАТО в Литве. Впоследствии правительство КНДР подтвердило проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 с двигателем на твердом топливе.

ЕС осудил действия Северной Кореи, которая вновь запустила баллистическую ракету. Они призвали страну отказаться от ядерного оружия и свернуть все ядерные программы.