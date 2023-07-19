Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Восточного моря

Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Восточного моря

19 июля, 2023 среда
06:36
Мир

В среду, 19 июля, Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты малой дальности в сторону Восточного моря

Об этом пишет Yonhap.

Отмечается, что Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что пуски были совершены из района Сунан в Пхеньяне между 03:30 и 03:46 утра. Баллистические ракеты пролетели примерно 550 километров, прежде чем упасть в море.

В то же время, комитет осудил запуски ракет и назвал их "актом значительной провокации", который наносит ущерб миру не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе. Также комитет назвал это "явным" нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

"Наши военные будут сохранять устойчивую позицию готовности, основанную на способности решительно ответить на провокации Северной Кореи", - говорится в сообщении JCS.

Также издание отмечает, что пуск ракет произошел после того, как Южная Корея и Соединенные Штаты провели открытую встречу Группы консультаций по ядерным вопросам (NCG) в Сеуле накануне, чтобы укрепить обязательства США по расширению сдерживания и готовности использовать полный спектр своих военных способностей. включая ядерное оружие для защиты своего союзника.

Что известно о запуске баллистической ракеты КНДР

Северная Корея несколько раз выпускала неопределенную баллистическую ракету по направлению к Восточному морю. К примеру, в ноябре 2022 года ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. А 16 марта 2023 года за несколько часов до встречи лидеров Южной Кореи и Японии КНДР снова осуществила запуск ракеты в направлении акватории Восточного моря.

При очередном запуске твердотопливной ракеты средней или большой дальности 13 апреля КНДР тестировали новую баллистическую ракету Hwasong-18.

После недели поисков военные Южной Кореи получили со дна Желтого моря одну из частей затонувшей ракеты КНДР Chollima-1. 16 июня отмечалось, что она упала в море после неудачной попытки Северной Кореи запустить на околоземную орбиту разведывательный спутник Malligyong-1.

Также в июле военные КНДР обнаружили фрагменты северокорейского спутника-разведчика, утонувшего в мае после неудачных попыток запуска. При анализе установлено, что этот спутник не имел военного наблюдения.

В среду 12 июля КНДР выпустила неопределенную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, когда лидеры Южной Кореи и Японии собирались встретиться на саммите НАТО в Литве. Впоследствии правительство КНДР подтвердило проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 с двигателем на твердом топливе.

ЕС осудил действия Северной Кореи, которая вновь запустила баллистическую ракету. Они призвали страну отказаться от ядерного оружия и свернуть все ядерные программы.

КНДР
оружие
Южная Корея
Военные новости
Читайте также:
Бахмут
18 июля, 2023 вторник
На Бахмутском направлении изменилась конфигурация российских войск, однако качество осталось прежним, - майор Кудряшов
Володимир Путін
17 июля, 2023 понедельник
Путин ответит на удар по Крымскому мосту. Это больной, эмоциональный человек, – дипломат Бессмертный
обстріл, ППО
18 июля, 2023 вторник
Ночная атака: на Николаевщине попадание в объект промышленности, на Одесчине обломки повредили портовую инфраструктуру и дома, есть пострадавший
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.96
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
19 июля
08:00
OPINION
Украине нужно побольше "Уолкеров"
07:34
Обновлено
Россия атаковала Киев "шахедами". Одессу обстреляли ракетами. Ситуация в Украине
07:24
Обновлено
В Крыму прогремели взрывы, оккупационные власти заявили о пожаре на полигоне и эвакуации жителей 4 населенных пунктов
07:09
В Кропивницком раздались взрывы
07:03
Запорожсталь
Запорожсталь призвала налоговую не нарушать закон и возместить НДС
06:52
Урсула фон дер Ляен: Важно разблокировать Черное море, чтобы продолжить экспорт зерна из Украины
06:23
ВСУ имеют тактические успехи вдоль границ Харьковской и Луганской областей, - ISW
05:54
Госдеп США
Россия продолжает использовать продовольствие как оружие и далее получает рекордную прибыль от экспорта, - Госдеп США
05:25
Обновлено
В Беларусь прибыла шестая колонна вагнеровцев: сколько боевиков в стране
04:47
"Он действительно хороший человек": новый тренер "Челси" признался, что уже разговаривал с Мудриком
03:36
"Очень жалко: в Финляндии отреагировали на выход РФ из "зернового соглашения"
02:56
Легендарного голкипера ван дер Сара выписали из реанимации
01:45
Кулеба
Кулеба на заседании ООН зачитал отрывки из дневников детей в оккупации
01:00
Лига чемпионов: результаты всех матчей первого квалификационного раунда
00:48
На Донетчине в результате обстрела пострадал 1-летний ребенок
00:27
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 18 июля
00:03
Увидели Бучу и возвращаются домой с правдой о войне - Зеленский о встрече с африканскими журналистами
00:03
Саудовская Аравия и Турция ведут тайные переговоры о возвращении похищенных РФ детей в Украину, к дискуссиям присоединяется Абрамович, - FT
2023, вторник
18 июля
23:30
Эксклюзив
Путин договорится с Эрдоганом о зерне, - Климкин
23:28
"Вскоре будут новости": Зеленский провел важное совещание по поводу духовной независимости Украины
23:12
Враг запустил "шахеды": около полуночи возможна тревога на юге Украины
22:43
В Украине разрешили получать офицерские звания военным без высшего образования
22:38
Генерал Милли: Медленное контрнаступление ВСУ – это разница между реальностью и войной на бумаге
22:21
Обновлено
ПВО, боеприпасы и обучение на F-16: Остин об итогах "Рамштайна-14"
22:01
Никарагуа заблокировало декларацию саммита ЕС-Латинская Америка с осуждением агрессии РФ в Украине
21:59
"Путин планировал вторжение в Украину с 2004 года": Саакашвили передал письмо The Times из заключения в Грузии
21:38
Уоллес: Раскол в армии РФ реальный, а потери ужасные – Россию можно победить
21:34
Аналитика
Сергей Згурец
У ВСУ есть возможности, чтобы минимизировать попытку наступления РФ. Колонка Сергея Згурца
21:27
Эксклюзив
Путин попытается поехать в ЮАР на саммит БРИКС, - Климкин
21:12
В больнице скончалась женщина, пострадавшая от ракетного удара РФ по Умани 28 апреля
21:08
Эксклюзив
Россияне стремятся к боевой ничьей, - бывший командир взвода батальона "Айдар" Дикий
20:58
Зеленский подписал указ о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали без вести
20:34
Укрэнерго получит от Всемирного банка $240 млн на восстановление энергосистемы
20:21
В Луганской области оккупанты разместились в поликлинике, в Донецкой - построили блиндажи на базах отдыха
20:06
OPINION
Трамплин для пропасти, или Сколько будет длиться война
19:49
До конца года весь комплекс Киево-Печерской лавры должны передать государству, - директор музея
19:36
Президент ЮАР Рамафоса заявил, что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС
19:34
В Киеве выявили вспышку острой кишечной инфекции, 10 человек попали в больницы
19:16
Франция предоставила политическое убежище российскому военному Филатьеву, воевавшему против Украины
19:06
Бельгия, Люксембург и Нидерланды передадут Украине БТР M113
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV