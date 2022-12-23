Северная Корея выпустила две баллистические ракеты в сторону своих восточных вод
Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малого радиуса действия в сторону своих восточных вод в пятницу 23 декабря
Об этом сообщили в Associated Press.
В пятницу, 23 декабря, Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малого радиуса действия в сторону своих восточных вод, пишут журналисты со ссылкой на военных Южной Кореи.
В AP отмечают, что эта демонстрация оружия КНДР состоялась несколько дней спустя после того, как военные самолеты США и Южной Кореи провели совместные учения, которые Северная Корея рассматривает как репетицию вторжения.
- Напомним, 2 декабря сообщалось , что администрация Джо Байдена объявила о введении санкций против трех должностных лиц КНДР в ответ на проведение Пхеньяном в 2022 году десятков испытаний баллистических ракет, в том числе межконтинентальной баллистической.
- По состоянию на 18 декабря КНДР выпустила уже 35-ю ракету в сторону Японии за текущий год. Издание NHK писало, что в 2022 году Северная Корея запускает ракеты с беспрецедентной частотой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 41.23Продажа 42.27
- Актуальное
- Важное