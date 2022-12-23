Северная Корея выпустила две баллистические ракеты в сторону своих восточных вод

Об этом сообщили в Associated Press.

В пятницу, 23 декабря, Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малого радиуса действия в сторону своих восточных вод, пишут журналисты со ссылкой на военных Южной Кореи.

В AP отмечают, что эта демонстрация оружия КНДР состоялась несколько дней спустя после того, как военные самолеты США и Южной Кореи провели совместные учения, которые Северная Корея рассматривает как репетицию вторжения.

Напомним, 2 декабря сообщалось , что администрация Джо Байдена объявила о введении санкций против трех должностных лиц КНДР в ответ на проведение Пхеньяном в 2022 году десятков испытаний баллистических ракет, в том числе межконтинентальной баллистической.

По состоянию на 18 декабря КНДР выпустила уже 35-ю ракету в сторону Японии за текущий год. Издание NHK писало, что в 2022 году Северная Корея запускает ракеты с беспрецедентной частотой.

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