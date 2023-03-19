Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Северная Корея выпустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря

Северная Корея выпустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря

19 мартa, 2023 воскресенье
12:35
Мир

Военные Южной Кореи заявили, что в воскресенье, 19 марта, Северная Корея выпустила баллистическую ракету малой дальности (SRBM) в сторону Восточного моря

Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

Южнокорейские военные сообщили, что КНДР выпустила баллистическую ракету малой дальности (SRBM) в сторону Восточного моря в воскресенье, 19 марта.

Отмечается, что это была "очередная провокация в знак явного протеста против продолжающихся южнокорейско-американских военных учений".

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) вооруженных сил Южной Кореи заявил, что обнаружил запуск из района Тончанри на западном побережье страны в 11:05. Ракета пролетела около 800 километров, прежде чем упасть в море.

"Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов проводят комплексный анализ особенностей (ракеты)", - говорится в текстовом сообщении JCS, направленном журналистам.

Министерство иностранных дел Сеула сообщило, что после запуска представители Южной Кореи, США и Японии провели телефонные переговоры, осудили последнюю провокацию Северной Кореи и обсудили свои скоординированные ответы.

  • Напомним, в четверг, 16 марта, Северная Корея совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря перед запланированной встречей Южной Кореи и Японии.
  • Северная Корея также утверждает, что якобы 800 тыс. человек добровольно присоединились или повторно записались в ряды национальной армии, чтобы воевать против США.
КНДР
Япония
Южная Корея
Читайте также:
18 мартa, 2023 суббота
Великобритания и Канада отреагировали на решение об ордере на арест Путина
Автор
16 мартa, 2023 четверг
Скупить все за бесценок. Какой план готовит Китай для Украины после войны
Олександр Усик
18 мартa, 2023 суббота
"Довольно!": Усик выдвинул встречный ультиматум из-за новых требований Фьюри
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.22
    Покупка 38.22
    Продажа 38.99
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 41.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
19 мартa
13:48
Чешский медик-добровольец получил ранение на Донбассе, его состояние стабильно
13:31
Эксклюзив
"В Авдеевке остается семь детей": руководитель ВГА Барабаш рассказал историю подростка, который сам выбирался из города
13:28
Запорожский суд назначил наказание гауляйтеру Бердянска в виде 15 лет тюрьмы
13:25
Евро-2024: Англия перед матчем с Украиной потеряла одного из лидеров
13:23
россия хакер
Хакеры РФ распространяют зараженное программное обеспечение через торренты, - Госспецсвязи
13:15
Эксклюзив
Окружение Авдеевки является стратегической задачей врага, - представитель обороны Таврического направления Дмитрашкивский
13:02
Зеленский поздравил Лину Костенко с днем рождения
13:00
Сухо, температура до +14: прогноз погоды в Украине на 20 марта от Натальи Диденко
12:50
Украинец Котовский выступил на решающем этапе Кубка мира, перед которым лидировал в общем зачете
12:48
Россияне из артиллерии уничтожают Бахмут, обстреливают города и села Донетчины из авиации и танков, - Нацполиция
12:44
Обновлено
Германия готова арестовать Путина на своей территории. В Москве отреагировали
12:13
миномет ООС
Утром РФ обстреляла Сумщину: две громады оказались под огнем минометов, поврежден дом
12:04
OPINION
Папа ведет себя как политик. Циничный и просчитанный
12:01
Ибрагимович стал старейшим в истории автором гола в чемпионате Италии
11:51
Программа искусственного интеллекта Midjourney запустила собственный печатный журнал
11:48
РФ держит в Черном море два ракетоносителя, залп которых может достичь до 16 "калибров"
11:26
Россияне выпустили по Херсонщине 269 снарядов: повреждены дома, два человека ранены
11:25
Инфографика
Курс валют на 18 марта: сколько стоят доллар и евро в банках
11:10
Немецкие и британские истребители в очередной раз перехватили самолеты РФ вблизи Эстонии
10:57
Украина - Испания: где и когда смотреть финал женского Евро-2023 по футзалу
10:40
Эксклюзив
Путин может ликвидировать Пригожина, если заподозрит его в политических амбициях, – генерал Маломуж
10:29
"Часы тикают": Усик установил Фьюри дедлайн по бою
10:07
OPINION
Сделаем Россию вновь Московщиной?
10:02
Биатлон: Украина впервые завершила сезон без медали Кубка мира
09:36
РФ тихо провозгласила Мелитополь центром оккупированных территорий области из-за невозможности захватить Запорожье
09:22
Эксклюзив
Виталий Портников
Путин обязательно полетит в Таджикистан как страну-участницу Римского устава, чтобы унизить международное право, - Портников
09:09
Обновлено
УПЛ: "Металлист" и "Александрия" сыграли вничью, расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу
09:02
РФ обстреляла по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковщины, есть раненая
08:49
Сербия и Косово приняли соглашение о нормализации отношений, - Боррель
08:30
В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6.8, по меньшей мере 16 человек погибли
08:14
Инфографика
За сутки ВСУ ликвидировали 710 военных РФ, 21 танк, 8 артсистем и 3 средства ПВО
08:03
OPINION
Как правильно читать заявления американских республиканцев
07:52
К югу Африки обрушился циклон "Фредди": в Малаве погибли уже более 400 человек
07:32
Израиль обстреляли из района сектора Газа
07:17
Пригожин создает инфоповоды, чтобы объяснить несостоятельность "Вагнера" захватить Бахмут, - ISW
06:58
Российские госСМИ утверждают, что Путин посетил Мариуполь
06:41
РФ направляет усиление под Угледар, а ВСУ отразили 83 российских атаки на 5 направлениях
06:22
НАТО солдат
НАТО может усилить восточную границу Альянса с РФ размещением до 300 тыс. военных, - Politico
00:28
Россияне завезут на оккупированные территории гастролеров-врачей, - Центр нацсопротивления
2023, суббота
18 мартa
23:35
Сборная Украины получила "золото" на КМ по артистическому плаванию
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV