Северная Корея выпустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря

Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

Южнокорейские военные сообщили, что КНДР выпустила баллистическую ракету малой дальности (SRBM) в сторону Восточного моря в воскресенье, 19 марта.

Отмечается, что это была "очередная провокация в знак явного протеста против продолжающихся южнокорейско-американских военных учений".

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) вооруженных сил Южной Кореи заявил, что обнаружил запуск из района Тончанри на западном побережье страны в 11:05. Ракета пролетела около 800 километров, прежде чем упасть в море.

"Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов проводят комплексный анализ особенностей (ракеты)", - говорится в текстовом сообщении JCS, направленном журналистам.

Министерство иностранных дел Сеула сообщило, что после запуска представители Южной Кореи, США и Японии провели телефонные переговоры, осудили последнюю провокацию Северной Кореи и обсудили свои скоординированные ответы.