Северная Корея выпустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря
Военные Южной Кореи заявили, что в воскресенье, 19 марта, Северная Корея выпустила баллистическую ракету малой дальности (SRBM) в сторону Восточного моря
Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.
Южнокорейские военные сообщили, что КНДР выпустила баллистическую ракету малой дальности (SRBM) в сторону Восточного моря в воскресенье, 19 марта.
Отмечается, что это была "очередная провокация в знак явного протеста против продолжающихся южнокорейско-американских военных учений".
Объединенный комитет начальников штабов (JCS) вооруженных сил Южной Кореи заявил, что обнаружил запуск из района Тончанри на западном побережье страны в 11:05. Ракета пролетела около 800 километров, прежде чем упасть в море.
"Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов проводят комплексный анализ особенностей (ракеты)", - говорится в текстовом сообщении JCS, направленном журналистам.
Министерство иностранных дел Сеула сообщило, что после запуска представители Южной Кореи, США и Японии провели телефонные переговоры, осудили последнюю провокацию Северной Кореи и обсудили свои скоординированные ответы.
- Напомним, в четверг, 16 марта, Северная Корея совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря перед запланированной встречей Южной Кореи и Японии.
- Северная Корея также утверждает, что якобы 800 тыс. человек добровольно присоединились или повторно записались в ряды национальной армии, чтобы воевать против США.
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