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Северная Корея вторично запустила межконтинентальную баллистическую ракету

13 июля, 2023 четверг
06:54
Мир КНДР провела испытания ракет

Правительство КНДР подтвердило проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 с двигателем на твердом топливе

Об этом сообщает Yonhap.

Запуск ракеты в сторону Восточного моря состоялся в среду, 12 июля, под руководством корейского лидера Ким Чен Ина.

Ракетное испытание состоялось, когда в начале этой недели Северная Корея выступила с резкими заявлениями, осуждая полеты США для наблюдения за ее "экономической водной зоной", угрожая сбить американские самолеты-разведчики в случае "повторного незаконного вторжения".

Отмечается, что баллистическая ракета после пуска пролетела 1001 км за 4491 секунду на максимальной высоте 6648 км и упала в Японское море. Это был второй пуск жесткотопливной межконтинентальной баллистической ракеты после первого испытательного запуска 13 апреля.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что последний запуск ракеты является частью усилий режима усилить самооборону от "катастрофы ядерной войны" и необдуманных военных действий США и Южной Кореи.

Что известно о запуске баллистической ракеты КНДР

Северная Корея несколько раз выпускала неопределенную баллистическую ракету по направлению к Восточному морю. К примеру, в ноябре 2022 года ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.

16 марта 2023 года за несколько часов до встречи лидеров Южной Кореи и Японии КНДР вновь запустила ракету в направлении акватории Восточного моря.

При очередном запуске твердотопливной ракеты средней или большой дальности 13 апреля КНДР тестировали новую баллистическую ракету Hwasong-18.

После недели поисков военные Южной Кореи получили со дна Желтого моря одну из частей затонувшей ракеты КНДР Chollima-1. 16 июня отмечалось, что она упала в море после неудачной попытки Северной Кореи запустить на околоземную орбиту разведывательный спутник Malligyong-1.

Также в июле военные КНДР обнаружили фрагменты северокорейского спутника-разведчика, утонувшего в мае после неудачных попыток запуска. При анализе установлено, что этот спутник не имел военного наблюдения.

В среду 12 июля КНДР выпустила неопределенную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, когда лидеры Южной Кореи и Японии собирались встретиться на саммите НАТО в Литве.

КНДР
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