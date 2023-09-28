Северная Корея внесла в конституцию поправку о своем ядерном статусе

Об этом информируют Reuters и KCNA .

Сообщается, что после двухдневного заседания парламента Верховная народная ассамблея без голоса против приняла пересмотр. Согласно ему, Северная Корея работает над созданием высокоядерного оружия для так называемого обеспечения своего права на существование и "предупреждение войны".

"Политика КНДР по созданию ядерных сил стала постоянной как основной закон государства, которым никому не позволено ничем пренебрегать. Необходимость продолжать работу по экспоненциальному увеличению производства ядерного оружия и диверсификации средств ядерного удара и развертыванию их в разных службах", - заявил парламенту лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Ким отметил, что военные учения США и размещение стратегических активов в регионе являются острыми провокациями.

Со своей стороны министерство объединения Южной Кореи выразило мнение, что обновленная конституция проявляет "непреклонную волю" Пхеньяна удержать свою ядерную программу: "Мы еще раз подчеркиваем, что Северная Корея столкнется с концом своего режима, если она применит ядерное оружие".

Реакция Японии

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что такие действия КНДР нарушают безопасность и мир в мире.

"Ядерные и ракетные разработки Северной Кореи представляют угрозу миру и безопасности нашей страны и международного сообщества и с ними никогда нельзя мириться", - добавил Мацуно.