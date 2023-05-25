Об этом говорится в отчете американского аналитического центра со ссылкой на коммерческие спутниковые изображения, пишет Reuters.

Северная Корея объявила, что завершила создание своего первого военного спутника-разведчика и что глава Ким Чен Ын одобрил окончательную подготовку к его запуску на орбиту, но не назвал дату.

Отмечается, что коммерческие спутниковые снимки показывают, что строительство стартовой площадки в прибрежной зоне к востоку от северокорейской станции запуска спутников "Сохе" продвигается с большой скоростью.

"В то время как ключевые компоненты комплекса "Сохе" подвергались модернизации и расширению в течение последнего года, этот рост активности свидетельствует о новом уровне срочности в подготовке объекта к запуску спутников", - говорится в отчете.

Известно, что стартовая площадка оборудована рельсовой конструкцией, механизмом подъема ракеты, осветительной башней и тоннелем для отвода пламени. Следует отметить, что для размещения ракет на жидком топливе может потребоваться дальнейшее усовершенствование инфраструктуры.

Аналитики говорят, что военный спутник является частью усилий ядерного государства, направленных на усовершенствование технологий наблюдения, в том числе беспилотных летательных аппаратов, чтобы повысить свою способность наносить удары по целям во время конфликтов.

Северная Корея неоднократно пыталась запустить спутники для "наблюдения за Землей", и, похоже, два из них успешно запущены, в том числе последний - в 2016 году.