Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Северная Корея в ускоренном режиме строит стартовую площадку для запуска спутников

Северная Корея в ускоренном режиме строит стартовую площадку для запуска спутников

25 мая, 2023 четверг
08:42
Мир

Строительство пусковой площадки в Северной Корее достигло "нового уровня экстренности" в связи с подготовкой к запуску спутника

Об этом говорится в отчете американского аналитического центра со ссылкой на коммерческие спутниковые изображения, пишет Reuters.

Северная Корея объявила, что завершила создание своего первого военного спутника-разведчика и что глава Ким Чен Ын одобрил окончательную подготовку к его запуску на орбиту, но не назвал дату.

Отмечается, что коммерческие спутниковые снимки показывают, что строительство стартовой площадки в прибрежной зоне к востоку от северокорейской станции запуска спутников "Сохе" продвигается с большой скоростью.

"В то время как ключевые компоненты комплекса "Сохе" подвергались модернизации и расширению в течение последнего года, этот рост активности свидетельствует о новом уровне срочности в подготовке объекта к запуску спутников", - говорится в отчете.

Известно, что стартовая площадка оборудована рельсовой конструкцией, механизмом подъема ракеты, осветительной башней и тоннелем для отвода пламени. Следует отметить, что для размещения ракет на жидком топливе может потребоваться дальнейшее усовершенствование инфраструктуры.

Аналитики говорят, что военный спутник является частью усилий ядерного государства, направленных на усовершенствование технологий наблюдения, в том числе беспилотных летательных аппаратов, чтобы повысить свою способность наносить удары по целям во время конфликтов.

Северная Корея неоднократно пыталась запустить спутники для "наблюдения за Землей", и, похоже, два из них успешно запущены, в том числе последний - в 2016 году.

  • 17 мая Ким Чен Ын вместе с дочерью лично проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил, что он необходим, чтобы защитить суверенитет страны.
  • В США заявили , что запуск Северной Кореей спутника нарушит ряд международных санкций, запрещающих КНДР использовать баллистические ракеты, и приведет к усилению международного давления на страну.
КНДР
Ким Чен Ын
Читайте также:
Бєлгород вибух
23 мая, 2023 вторник
РФ заявила, что убила 70 участников событий на Белгородщине, а остальных загнала в Украину. РДК говорит, что не имеет потерь
24 мая, 2023 среда
"Никто не вводил санкции во время нашей войны": премьер Грузии об отказе вводить ограничения против РФ
23 мая, 2023 вторник
Заявления Орбана против Украины и ЕС рекордно обвалили курс местной валюты
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.08
    Покупка 37.08
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.09
    Продажа 40.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
25 мая
09:26
Обновлено
Ночная атака РФ на Украину: на Киевщине, Буковине, Николаевщине и Одесщине ПВО уничтожила все дроны
08:31
Обновлено
Харьковщина попала под российские обстрелы: поврежден дом
08:17
За прошедшие сутки россияне выпустили 411 снарядов по Херсонщине, 4 раненых
08:03
Стопроцентный результат: ВСУ уничтожили все 36 беспилотников, которые РФ запустила ночью по Украине
08:00
OPINION
О символизме предоставления Украине F-16 для Путина
07:55
Оккупационные власти Севастополя заявили о ночной атаке беспилотников
07:26
Эвакуации культурных ценностей Украины за границу не было, - Ткаченко
07:05
На Купянском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение, за сутки на фронте произошло 28 боевых столкновений, - Генштаб
06:54
Исландия, не имея собственной армии, передаст нефтевозы для нужд украинской армии
06:37
хакер
Западная разведка заявила о кибератаке поддерживаемых Китаем хакеров на критическую инфраструктуру США
06:30
НАТО ожидает, что Грузия будет придерживаться санкций против России, - Столтенберг
06:05
Почти $3 млрд от продаж ФК "Челси" готовы передать жертвам войны в Украине
05:48
В Молдове предлагают отменить День победы 9 мая
05:35
Польше получила от США еще два ЗРК HIMARS и элемент системы PATRIOT
04:44
Путин пытается показать себя влиятельным международным игроком, - ISW
04:26
В Италии разоблачили сеть черных археологов: изъяли 3500 артефактов
03:59
Украинский альпинист в пятый раз покорил Эверест: флаг с вершины продадут на United24
03:06
Крупнейший в мире авианосец из США прибыл в Норвегию: посольство РФ возмутилось
02:38
Дмитрий Песков
У Путина переход ПЦУ на новый календарь назвали "безумием и вакханалией"
01:50
В центре Москвы произошел пожар в здании минобороны России: власти опровергают
01:42
Джо Байден
Байден обсудит войну в Украине на встрече с премьером Индии Моди
01:34
Италию и Сицилию соединит мост, о котором мечтали еще со времен Римской империи.
01:06
Главный конкурент Трампа официально объявил об участии в выборах президента США
00:26
Госдеп США одобрил продажу Украине ЗРК NASAMS на $285 млн
2023, среда
24 мая
23:47
Ubisoft назвала дату выхода видеоигры Assassins's Creed Mirage
23:37
Песков и Путин
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 мая
23:23
Российских курсантов отправят на войну с Украиной, - ЦНС
22:55
Инфографика
УПЛ: как выглядит чемпионская гонка после матчей 24 мая
22:30
"Когда иранский дрон убивает беременную украинку, для чего это вам?": Зеленский обратился к народу Ирана
22:24
Обзор
Промышленный центр Бахмута под контролем россиян, американские бронемашины на территории России. Акценты мировых СМИ 24 мая
22:08
Токмак
Планировали обвинить ВСУ, но разоблачили себя: оккупанты обстреляли Токмак ракетой "За братву и за победу"
22:04
Обновлено
Тина Тернер
Умерла "Королева рок-н-ролла" Тина Тернер
21:51
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Рейд РДК на территории РФ продолжается и как российские войска в Бахмуте загнали себя в ловушку. Колонка Сергея Згурца
21:45
Сергей Аксенов
Россия вывезла секретную документацию из Крыма, - Центр нацсопротивления
21:06
Спорт из Прованса: в Киеве с участием посла Франции открыли площадки для игры в петанк
20:43
Лого програми Разом! Beraber!
"Разом! Beraber!": в эфире телеканала Еспресо стартует новая программа с экспертной дискуссией по Крыму
20:30
Эксклюзив
У захватчиков на Херсонщине все так плохо с паспортизацией, что на псевдопраймериз позволяют голосовать с паспортом Украины, - облсовет
20:06
OPINION
Списано на войну
20:02
"Неудачник, перестань плакать и прими поражение": Хейни грубо обратился к Ломаченко
20:00
Обзор
Победные новости 455-го дня войны: ВСУ применяют ракеты большой дальности и ждут крупную партию танков
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV