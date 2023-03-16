Северная Корея в очередной раз запустила баллистическую ракетную сторону Восточного моря
В четверг 16 марта Северная Корея совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря перед запланированной встречей Южной Кореи и Японии
Об этом информирует Yonhap News Agency.
КНДР выпустила неопределенную баллистическую ракету, заявили военные Объединенного комитета руководителей штабов Сеула. Это произошло за несколько часов до встречи лидеров Южной Кореи и Японии.
В Минобороны Японии рассказали, что снаряд пробыл в полете около часа и упал вне экономической зоны страны.
"Ракета упала в 550 километрах от южной части Корейского полуострова, примерно в 250 километрах от острова Хоккайдо", - заявил глава ведомства.
Южнокорейский президент Юн Сок Йоля и японский премьер-министр Фумио Кисиды на саммите в Токио будут обсуждать ядерные и ракетные угрозы КНДР.
- 20 февраля Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря.
- А сестра лидера КНДР и заместитель директора отдела пропаганды и агитации центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Йо Чжон пригрозили Соединенным Штатам войной, если американцы собьют северокорейскую ракету над Тихим океаном.
- 9 марта северокорейские военные сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря.
- Уже 12 марта Северная Корея выпустила подводные ракеты накануне крупнейших за последние годы американско-южнокорейских военных учений и заявила применить "жесточайшее противодействие".
- 14 марта КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
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