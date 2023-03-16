Об этом информирует Yonhap News Agency .

КНДР выпустила неопределенную баллистическую ракету, заявили военные Объединенного комитета руководителей штабов Сеула. Это произошло за несколько часов до встречи лидеров Южной Кореи и Японии.

В Минобороны Японии рассказали, что снаряд пробыл в полете около часа и упал вне экономической зоны страны.

"Ракета упала в 550 километрах от южной части Корейского полуострова, примерно в 250 километрах от острова Хоккайдо", - заявил глава ведомства.

Южнокорейский президент Юн Сок Йоля и японский премьер-министр Фумио Кисиды на саммите в Токио будут обсуждать ядерные и ракетные угрозы КНДР.