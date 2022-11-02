Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

"В сентябре КНДР публично возразила, что намерена поставлять боеприпасы России. Однако наша информация указывает на то, что КНДР тайно поставляет для войны России в Украине значительное количество артиллерийских снарядов", - заявил он.

По его словам, КНДР прикрывается поставками боеприпасов в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле их получают россияне для того, чтобы использовать в войне против Украины.

Официальные лица США считают, что тайные поставки из Северной Кореи – вместе с беспилотниками и другим оружием, которое Россия приобрела у Ирана – является еще одним доказательством того, что даже обычные артиллерийские арсеналы Москвы сократились в течение восьми месяцев боевых действий.

Кирби подчеркнул, что США продолжат следить за поставками.

1 ноября Главное управление разведки Минобороны сообщило, что Иран в начале ноября отправит в Россию еще 200 боевых дронов. Там добавили, что с 13 сентября, когда оккупанты впервые применили против Украины иранские дроны-камикадзе, украинские Силы обороны сбили более 300 таких беспилотников.

Также 1 ноября CNN сообщил, что Иран готовится к концу 2022 года отправить в Россию новую партию оружия, которая будет состоять из 1 тыс. дронов и баллистических ракет.