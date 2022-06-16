Северная Корея сообщает о новой вспышке инфекционного заболевания

Об этом пишет Reuters.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в среду, 15 июня, лекарства в западный портовый город Хэджу, чтобы помочь пациентам, страдающим "острой кишечной эпидемией", сообщает государственное СМИ Северной Кореи.

СМИ не указывают количество пораженных людей и не уточняется, что это за болезнь. Сообщается, что она касается желудочно-кишечного тракта.

"Ким отметил необходимость сдерживания эпидемии как можно раньше, приняв четкие меры для карантина подозреваемых случаев, чтобы тщательно обуздать ее распространение", - говорится в сообщении.

Информация о вспышке появилась, на фоне борьбы с COVID-19. В прошлом месяце в стране объявили чрезвычайное положение из-за нехватки вакцин и медицинских материалов.

Северная Корея сообщила о еще 26 010 людях с симптомами лихорадки в четверг, 16 июня, а общее количество больных лихорадкой, зарегистрированных по всей стране с конца апреля, приближается к 4,56 миллиона. Число умерших от вспышки составляет 73 человека.

Добавляют, что в столице Северной Кореи каждый день объявляют количество больных лихорадкой, а не больных COVID, очевидно, не хватает наборов для тестирования. Эксперты также подозревают, что цифры, обнародованные из-за контролируемых правительством СМИ, занижены.

12 мая Северная Корея впервые заявила, что в стране было обнаружено больных коронавирусом.

16 мая лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ по поводу мобилизации военных, чтобы наладить поставки медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса.

22 мая Северная Корея отказалась от предложения США о помощи в борьбе с коронавирусом.

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