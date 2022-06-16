Северная Корея сообщает о новой вспышке инфекционного заболевания
Северная Корея сообщила о вспышке неизвестной кишечной эпидемии. Заболевание может усилить нагрузку на систему здравоохранения страны, которая борется с волной COVID-19.
Об этом пишет Reuters.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в среду, 15 июня, лекарства в западный портовый город Хэджу, чтобы помочь пациентам, страдающим "острой кишечной эпидемией", сообщает государственное СМИ Северной Кореи.
СМИ не указывают количество пораженных людей и не уточняется, что это за болезнь. Сообщается, что она касается желудочно-кишечного тракта.
"Ким отметил необходимость сдерживания эпидемии как можно раньше, приняв четкие меры для карантина подозреваемых случаев, чтобы тщательно обуздать ее распространение", - говорится в сообщении.
Информация о вспышке появилась, на фоне борьбы с COVID-19. В прошлом месяце в стране объявили чрезвычайное положение из-за нехватки вакцин и медицинских материалов.
Северная Корея сообщила о еще 26 010 людях с симптомами лихорадки в четверг, 16 июня, а общее количество больных лихорадкой, зарегистрированных по всей стране с конца апреля, приближается к 4,56 миллиона. Число умерших от вспышки составляет 73 человека.
Добавляют, что в столице Северной Кореи каждый день объявляют количество больных лихорадкой, а не больных COVID, очевидно, не хватает наборов для тестирования. Эксперты также подозревают, что цифры, обнародованные из-за контролируемых правительством СМИ, занижены.
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