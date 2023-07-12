Об этом пишет Reuters и Yonhap.

"Северная Корея в среду запустила ракету большой дальности со своего восточного побережья. Это произошло в двенадцатый раз в этом году и всего через месяц после предыдущих северокорейских пусков", - говорится в сообщении.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что нашел новый запуск ракеты с территории КНДР.

"Предыдущие расчеты указывали, что ракета должна была упасть за пределами исключительной экономической зоны Японии в 550 км к востоку от Корейского полуострова", - пишет Reuters.

В понедельник и вторник сестра северокорейского лидера Ким Чен Инна Ким Йо Чон выступила с резкими заявлениями, в которых утверждала, что военные самолеты-разведчики США "вторглись" на территорию над исключительной экономической зоной Северной Кореи.

Ким Чен Ын предупредил, что КНДР будет предпринимать "четкие и решительные" действия против американских наблюдательных полетов в "экономической водной зоне" КНДР, заявив, что может произойти "шокирующий" инцидент.

Что известно о запуске спутника КНДР

17 мая Ким Чен Ын вместе с дочерью лично проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил, что он необходим, чтобы защитить суверенитет страны. На следующий день в США отреагировали на действия Северной Кореи и заявили, что это нарушит ряд международных санкций, запрещающих КНДР использовать баллистические ракеты.

25 мая сообщалось, что Северная Корея в ускоренном режиме строит стартовую площадку для запуска спутников. Впоследствии стало известно, что КНДР планирует запустить в космос военный спутник с 31 мая по 11 июня. В Японии по подозрению запусков баллистических ракет приказали уничтожать цели.

Северная Корея в конце мая заявила , что запустит свой первый военный спутник-шпион в июне с целью мониторинга "опасной военной деятельности" Соединенных Штатов и Южной Кореи в режиме реального времени. Уже 31 мая она осуществила свой первый запуск такого спутника – запустила в космос ракету Chollima-1 со спутником Malligyong-1. Однако запуск завершился неудачей из-за выхода из строя - ракета-носитель упала в море. В этой связи в Японии и столице Южной Кореи Сеули прозвучали чрезвычайные предупреждения, а в Сеуле по ошибке объявили сообщение об эвакуации.

КНДР в свою очередь пообещала в ближайшее время совершить второй запуск.

МИД Украины отреагировало на запуск спутника. Она заявила, что Украина решительно осуждает такие действия со стороны Северной Кореи.

16 мая сообщалось, что после недели поисков военные Южной Кореи получили со дна Желтого моря одну из частей затонувшей ракеты КНДР Chollima-1. Она упала в море после неудачной попытки Северной Кореи запустить на околоземную орбиту разведывательный спутник Malligyong-1.