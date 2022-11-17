Об этом сообщает Yonhap News Agency.

По данным южнокорейских военных, в четверг, 17 ноября, Северная Корея выпустила баллистическую ракету неопределенного типа в сторону Восточного моря, ставшую ее первой ракетной провокацией за неделю.

Об запуске объявил объединенный комитет начальников штабов (JCS). Других подробностей они не предоставили.

Запуск состоялся после того, как Северная Корея предупредила, что прибегнет к более "жестким военным действиям", если Соединенные Штаты будут продолжать свою кампанию по усилению расширенного сдерживания своих региональных союзников.

1 ноября КНДР назвала военные учения США и Южной Кореи "провокацией", после которой Пхеньян может ввести "более мощные меры".

В последний раз Северная Корея запускала баллистическую ракету 9 ноября.

На саммите в Камбодже лидеры США, Япония и Южная Корея объявили о совместной реакции в ответ на ядерную и баллистическую программы Южной Кореи.

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