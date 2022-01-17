Северная Корея снова запустила баллистические ракеты, – военные Южной Кореи

Об этом сообщают Kyodo News и Yonhap News Agency.



Правительство Японии также сообщило о запуске 17 января, четвертом испытании этого месяца.



Это испытание последовало после того, как Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности 14 января, через несколько дней после того, как Вашингтон ввел новые санкции против Пхеньяна.



Отмечается, что Северная Корея также произвела запуски гиперзвуковых ракет 5 и 11 января, хотя правительство Южной Кореи выражало сомнение, имеет ли КНДР такую ракету.



В последние месяцы Северная Корея, имеющая ядерное оружие, усилила испытания новых ракет, пытаясь получить рычаги влияния на возможные предстоящие переговоры с США и Южной Кореей.



В 2021 году КНДР заявляла, что успешно протестировала новый тип баллистической ракеты подлодок, крылатую ракету большой дальности, снаряды, запускавшиеся из боевых железнодорожных комплексов, а также то, что было названо "гиперзвуковой ракетой".



Кроме того, все эти утверждения звучали на фоне переговоров по северокорейской ядерной программе, зашедших в тупик после срыва переговоров между лидером Северной Кореи Ким Чен Ином и бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2019 году.



Резолюции Совбеза ООН запрещают Северной Корее испытания баллистических ракет и ядерные испытания.

Напомним, что 14 января КНДР запустила ракету в сторону Японского моря.

Кроме того, 6 января в КНДР заявили, что опробовали гиперзвуковую ракету.