Северная Корея провела первое с 2017 года испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Северной Кореей проведено испытание межконтинентальной баллистической ракеты как раз перед саммитом НАТО по поводу войны в Украине
Об этом сообщает The New York Times.
Испытание, проведенное перед встречей НАТО по поводу войны в Украине, вызвало осуждение со стороны США, Японии и Южной Кореи, а также побудило Юг к показательному запуску ракет в ответ.
Северная Корея в четверг запустила свою первую межконтинентальную баллистическую ракету с 2017 г., резко усилив напряженность в отношениях с администрацией Байдена.
По словам Макото Оники, заместителя министра обороны Японии, ракета пролетела под чрезвычайно крутым углом, преодолев расстояние около 1000 км, прежде чем врезалась в воду к западу от Японии через 71 минуту после старта. По словам чиновников, ракета достигла высоты около 6000 км.
По данным южнокорейских чиновников, ракета, запущенная в четверг, была мощнее Hwasong-15, испытанной Северной Кореей в последний раз. Во время последнего и единственного испытательного полета, проведенного в ноябре 2017 года, Hwasong-15 пролетела 53 минуты. Она достигла высоты почти 5500 км, преодолев расстояние примерно в 1000 км.
И господин Оники, и представители обороны Южной Кореи назвали запущенную в четверг ракету "новой МБР".
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