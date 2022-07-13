Об этом написал лидер террористов ДНР Денис Пушилин.



По его словам, Корейская Народно-Демократическая Республика 13 июля признала государственность самопровозглашенной террористической ДНР.



Пушилин также отметил, что такое решение северокорейского правительства "станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики" и свидетельствует об "активном и плодотворном сотрудничестве" двух сторон в будущем.

Напомним, 29 июня Сирия заявила о признании "государственности" террористических "ЛДНР"

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