Северная Корея признала террористическую "ДНР"
КНДР заявила о признании "государственности" террористической организации "ДНР"
Об этом написал лидер террористов ДНР Денис Пушилин.
По его словам, Корейская Народно-Демократическая Республика 13 июля признала государственность самопровозглашенной террористической ДНР.
Пушилин также отметил, что такое решение северокорейского правительства "станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики" и свидетельствует об "активном и плодотворном сотрудничестве" двух сторон в будущем.
- Напомним, 29 июня Сирия заявила о признании "государственности" террористических "ЛДНР"
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