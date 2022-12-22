Об этом анонимный чиновник рассказал Reuters .

"Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первую поставку оружия, которую оплатила компания. В прошлом месяце КНДР передала ракеты и снаряды для использования в ЧВК Вагнера", – заявил анонимный чиновник.

В США, опираясь на полученные разведывательные данные, заявили, что количество оружия, которое поставляет Северная Корея, не повлияет на динамику боевых действий в Украине, однако "вызывает беспокойство".

Отмечается, что поставки оружия КНДР являются прямыми нарушениями резолюции Совета Безопасности ООН, поэтому США планируют поднять этот вопрос на Совбезе.

США объявило о новых ограничениях на экспорт технологий для российской ЧВК Вагнера с целью дальнейшего ограничения ее способностей из-за участия во вторжении в Украину.

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