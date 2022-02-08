Северная Корея построила секретную базу для запусков межконтинентальных ракет, - Центр стратегических и международных исследований

Об этом сообщает Центр стратегических и международных исследований.



База Хэджунг расположена в лесу провнции Шаганг, в 25 км от китайской границы. Это одна из 20 баз для запуска баллистических ракет Северной Кореи.







По информации Центра стратегических и международных исследований, ее строительство началось 20 лет назад, что свидетельствует о высоком уровне предварительного планирования разработки базы.







Центр стратегических и международных исследований отмечает, что там может быть размещен ракетный полк, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами (ICBM). Также в отчете говорится, что база содержит скрытую подземную часть.







Хэджунг не фигурирует в договоренностях о денуклеаризации между США и Северной Кореей.





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