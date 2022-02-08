Северная Корея построила секретную базу для запусков межконтинентальных ракет, - Центр стратегических и международных исследований
Недалеко от границы с Китаем КНДР обустроила секретную базу для межконтинентальных ракет
Об этом сообщает Центр стратегических и международных исследований.
База Хэджунг расположена в лесу провнции Шаганг, в 25 км от китайской границы. Это одна из 20 баз для запуска баллистических ракет Северной Кореи.
По информации Центра стратегических и международных исследований, ее строительство началось 20 лет назад, что свидетельствует о высоком уровне предварительного планирования разработки базы.
Центр стратегических и международных исследований отмечает, что там может быть размещен ракетный полк, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами (ICBM). Также в отчете говорится, что база содержит скрытую подземную часть.
Хэджунг не фигурирует в договоренностях о денуклеаризации между США и Северной Кореей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.76
Покупка 27.76Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.65Продажа 32.13
- Актуальное
- Важное