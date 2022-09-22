Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновника из министерства обороны КНДР.

"Недавно США и другие вражеские силы говорили о нарушении резолюции Совбеза ООН, сплетничая об оружейных сделках между КНДР и РФ. Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию, и мы не будем планировать их экспорт", - заявили в КНДР.

Однако чиновник отстаивал право Северной Кореи разрабатывать и экспортировать оружие, а также нацелился на резолюции Совета Безопасности ООН против Пхеньяна.

"Не только разработка, производство, владение военной техникой, но и ее экспорт и импорт являются законным правом суверенного государства. Мы никогда не признавали незаконной "санкционную резолюцию" СБ ООН против КНДР, которую придумали США и их вассальные силы", - сказал чиновник.

13 июля Северная Корея признала террористические ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала со страной дипломатические отношения.

Посол России в КНДР заявил , что рабочих из Северной Кореи могут привлечь для восстановления разрушенных и оккупированных украинских городов.

9 августа в Bloomberg заявили, что Россия может покупать доспехи в Северной Корее. Василий Кашин, российский военный эксперт из Московской высшей школы экономики, сказал, что импорт оружия все еще может быть целесообразным, отметив, что Северная Корея имеет ракетные системы большой дальности, которые являются "мощнее тех, что есть в России".

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