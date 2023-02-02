Северная Корея отправит на оккупированные Луганщину и Донетчину военных и полицию, - Daily NK
Северная Корея отправит своих полицейских и военнослужащих на оккупированные части Донецкой и Луганской областей
Об этом сообщает Daily NK.
КНДР планирует, что их полицейские и военные примут участие в восстановительных работах на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области.
Компании Cholhyon Construction и Kumrung Construction, связанные с минобороны КНДР, уже получили приказ об отборе людей для командировки на временно оккупированные территории Украины.
Планируется, что 300-500 мужчин в возрасте от 19 до 27 лет прибудут в "Л/ДНР" в конце февраля или начале марта.
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