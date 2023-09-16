Северная Корея не сделает шаги без одобрения Пекина: Фейгин о возможности предоставления КНДР боеприпасов и вооружения России

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Москва остро нуждается в боеприпасах и вооружениях, которые есть на складах в Северной Корее. Это накоплено за десятки лет, после корейской войны там оружия без счета. Его не надо изготовлять - только доставить. По моему мнению, этот вопрос в значительной степени в решении с Пекином , потому что Китай остается патерналистом по отношению к Северной Корее. Северная Корея не сделает таких шагов без одобрения Пекина, это слишком рискованно – ввязаться в эту войну", - отметил оппозиционный политик.

Марк Фейгин объяснил в отношении Китая, что страны Запада будут предъявлять Пекину, что вы руками корейцев поддерживаете военную агрессию, а это запрещено уставом ООН. А также, что вы как постоянный член Совета Безопасности, гарант безопасности в мире, обязаны соблюдать эти статьи, которые запрещают, вводят эмбарго для страны-агрессора на поставку вооружений. Вы хотите быть частью этого мира, где игнорируются нормы международного права? Вы ведь декларировали совсем другое.

"И Москва в таком уязвимом положении уступает в чем-либо. В Пхеньян ездил Шойгу. Теперь, через месяц-полтора уже приезжает Ким Чен Ын. Правда, на своем бронепоезде к границе, и он не весь путь преодолевает - к нему летит Путин. Это, безусловно, демонстрирует зависимость Москвы сейчас от таких партнеров, потому что очень нуждается в вооружении. О чем это свидетельствует?Вероятно, не может справиться российский ВПК, какое еще здесь может быть объяснение, другого объяснения нет. ВПК РФ не имеет тех мощностей, средств и возможностей, чтобы обеспечить конкуренцию с Украиной, конкуренцию по индустриям. У Украины, конечно, нет таких возможностей, но она имеет союзников, которые обеспечивают этот преимущественный баланс", - резюмировал Фейгин.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.

В понедельник, 11 сентября, стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в РФ "в ближайшие дни".

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл в РФ . Ожидается, что диктатор из КНДР встретится в российском Владивостоке с Владимиром Путиным. Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

В то же время США выразили обеспокоенность переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и пообещали последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.

Также заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила , что любая страна, которая поддерживает Россию в войне против Украины, является соучастником убийств украинцев.