Об этом сообщило издание Radio Free Asia .

Стало известно, что шить форму для российских военных начали по меньшей мере три фабрики в Пхеньяне и неуточненное количество в других местах.

Речь идет о непосредственно форме, белье и обуви, сырье для которых предоставляет Россия. После пошива, их должны по железной дороге отправлять в Россию через узкий перешеек, соединяющий страны - по пути, который в начале ноября "разморозили" после восьмимесячной паузы из-за пандемии коронавируса.

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Фабрика в Моранбонге (Пхеньян) якобы шьет форму уже почти месяц, в больших объемах. О правдоподобии этой информации может свидетельствовать заявление российского посольства в КНДР несколько недель назад, что Россия "заинтересована покупать одежду и обувь" из Северной Кореи.

Также издание сообщает, что резолюция ООН 2375 от сентября 2017 года запрещает Северной Корее любой экспорт изделий текстильной промышленности.

Собеседник пояснил, что Северной Корее выгодно такое сотрудничество для получения иностранной валюты, особенно после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса.

2 ноября стало известно, что Северная Корея организовала тайные поставки артиллерийских снарядов России.

3 ноября Соединенные Штаты объявили, что рассматривают разные варианты противодействия поставке КНДР оружия в Россию.

Позже стало известно, что поезд пересек границу из Северной Кореи в Россию в пятницу, 4 ноября, через два дня после того, как США заявили, что располагают информацией, указывающей на то, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для ее войны. в Украине.

8 ноября в Министерстве обороны Северной Кореи заявили, что якобы не поставляли оружие в Россию и не собираются этого делать в будущем.

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