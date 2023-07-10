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Северная Корея критикует МАГАТЭ за одобренный план сброса очищенной воды с Фукусимы

10 июля, 2023 понедельник
13:41
Мир

Северная Корея раскритиковала МАГАТЭ за то, что оно гарантировало безопасность сброса Японией очищенной радиоактивной воды с аварийной атомной электростанции Фукусима в море, подтвердив свое несогласие с планом сброса

Об этом отмечает издание Kyodo News.

По словам высокопоставленного чиновника министерства земельных ресурсов и охраны окружающей среды, который цитирует официальное Центральное телеграфное агентство Кореи, запланированный сброс воды будет иметь "роковое негативное влияние на человеческие жизни, безопасность и экологическую среду".

Известно, что в прошлый вторник МАГАТЭ представило Японии свой обзор безопасности запланированного сброса воды, заявив, что он "соответствует" международным стандартам безопасности и будет иметь "незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду", если будет осуществлен.

"Важно неразумное поведение (МАГАТЭ - ред.) , которое активно покровительствует и способствует запланированному Японией сбросу ядерно загрязненной воды, что немыслимо", - говорится в заявлении.

МАГАТЭ "не является органом для оценки состояния окружающей среды", - сказал высокопоставленный чиновник, отметив, что в международном праве нет ни одного положения или пункта, указывающего на то, что ядерный надзорный орган имеет право разрешать стране или региону сбрасывать "ядерно загрязненную" воду.

Пхеньян также раскритиковал "типичное проявление крайних двойных стандартов" генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который осудил "осуществление Севером своего законного права" на реализацию ядерных программ, проигнорировав при этом "незаконные и неэтические действия Японии, которые ставят под угрозу жизнь и безопасность человечество".

В заявлении также говорится о сообщениях южнокорейских СМИ, в которых утверждается, что Япония предложила 1 миллион евро (1,1 миллиона долларов) сотруднику МАГАТЭ, который участвовал в инспекции запланированного сброса воды на АЭС Фукусима, чтобы предоставить Токио возможность изменить окончательный отчет.

Что предшествовало

Во вторник, 4 июля, Гросси встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и передал ему отчет МАГАТЭ , в котором говорилось, что план сброса воды соответствует международным стандартам безопасности и будет иметь незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду в случае его реализации.

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, которая позволит полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

Очищенную воду планируют постепенно сбрасывать в море на расстоянии 1 километра от электростанции через подводный тоннель, после разбавления ее морской водой в концентрации 1:40, разрешенной японскими стандартами безопасности.

Также позже, 7 июля, Китай, крупнейший покупатель японских морепродуктов, запретил импорт продуктов питания из десяти префектур Японии и ввел усиленный контроль за наличием радиоактивных веществ в остальной части японской продукции.

8 июля управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

Общество
КНДР
Япония
МАГАТЕ
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