Об этом информирует Reuters.

КНДР в пятницу опробовала новый беспилотник, способный нести ядерное оружие, поскольку Ким Чен Ын предупредил, что совместные военные учения Южной Кореи и США должны прекратиться, пишет ведомство.

Во время испытаний новый северокорейский БПЛА Haeil - цунами, курсировал под водой на глубине от 80 до 150 метров более 59 часов и взорвал неядерный боезаряд в водах у восточного побережья.

"Этот ядерный подводный ударный беспилотник может быть развернут на любом побережье и в порту или доставляться надводным кораблем для работы", - сообщило информационное агентство КНДР, добавив, что Ким Чен Ын наблюдал за испытанием.

Аналитики заявляют, что Пхеньян демонстрирует Вашингтону и Сеулу все более разнообразные ядерные угрозы, хотя последние скептически относятся к тому, готов ли подводный аппарат к развертыванию.

Старший научный сотрудник американского Фонда Карнеги за международный мир имени Карнеги Анкит Панда сказал, что Северная Корея планирует дать "сигнал Соединенным Штатам Америки и Южной Корее, что в войне потенциальные векторы доставки ядерного оружия, о которых союзникам придется беспокоиться и нацеливаться, будут огромными". Были силосы, вагоны, подлодки и автомобильные мобильные ракетные установки. И сейчас они добавляют эту подводную торпеду в микс".

Анонимный американский чиновник заявил, что нет никаких признаков ядерного испытания, ведь усовершенствование таких боеголовок, скорее всего, будет ключевой целью, если Северная Корея восстановит их. Операционная концепция нового оружия похожа на российские ядерные торпеды "Посейдон".

В пятницу президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что сделает все возможное, чтобы Северная Корея заплатила за свои "безрассудные провокации".

Напомним, 23 марта, союзники завершили 11-дневные регулярные весенние учения под названием "Щит свободы", но другие полевые учения продолжаются.