Об этом информирует Reuters.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Гросси заявил, что седьмое ядерное испытание Северной Кореи станет дополнительным "подтверждением в полной мере продвигаемой программы, вызывающей невероятное беспокойство".

"Все затаили дыхание по этому поводу. Дальнейшие испытания, конечно, означают, что они совершенствуют препараты и строительство своего арсенала", - сказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Гросси заявил о наличии признаков подготовки Северной Кореей первого ядерного испытания с 2017 года. А также подчеркнул, что МАГАТЭ очень внимательно следит за этим: "Мы надеемся, что этого не произойдет, но признаки, к сожалению, идут в другом направлении".

13 июля Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР". В ответ Украина разорвала со страной дипломатические отношения.

Посол России в КНДР заявил, что рабочих из Северной Кореи могут привлечь для восстановления разрушенных и оккупированных украинских городов.

9 августа в Bloomberg заявили, что Россия может покупать оружие в Северной Корее. Василий Кашин, российский военный эксперт из Московской высшей школы экономики, сказал, что импорт оружия все еще может быть целесообразным, отметив, что Северная Корея имеет ракетные системы большой дальности, которые являются "мощнее тех, что есть в России".

14 октября КНДР выпустила баллистическую ракету и подняла военные самолеты на границе с Южной Кореей.

24 октября КНДР и Южная Корея обменялись предупредительными обстрелами у морской границы.

Власти Северной Кореи заявили, что никогда не поставляли оружие или боеприпасы в РФ и не собираются этого делать.