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Северная и Южная Корея впервые запустили ракеты у берегов друг друга

2 ноября, 2022 среда
12:08
Новости

В среду 2 ноября Сеул запустил три ракеты класса "воздух-земля", приземлившихся в водах у берегов Северной Кореи

Об этом сообщает BBC.

Как отметили военные Юга, это был ответ на "недопустимое" нарушение территории со стороны КНДР, первой запустившей свои ракеты, упавшие у берегов Сокчо. Реактивные самолеты военно-воздушных сил страны выпустили высокоточные ракеты у воды севернее демаркационной линии через три часа после падения ракет КНДР.

"На протяжении нескольких месяцев мы наблюдали провокации со стороны Северной Кореи, поэтому последний запуск ракеты не следует рассматривать как аномальное поведение", - сказал политический аналитик RAND Corporation Су Ким, ранее работавший в Центральном разведывательном управлении.

  • Напомним, 10 октября в КНДР заявили , что осуществляли запуски ракет для имитации ядерного удара по Южной Корее.
  • В пятницу, 14 октября, КНДР запустила баллистическую ракету и подняла военные самолеты у укрепленной границы Южной Кореи. Запуск был осуществлен из района Сунана вблизи столицы Северной Кореи Пхеньяна. Ракета пролетела около 700 км на высоте 50 км и со скоростью 6 махов, после чего упала в море.
  • 23 октября стало известно, что Южная Корея произвела несколько предупредительных выстрелов после того, как судно КНДР пересекло морскую линию разграничения. На это КНДР выпустила 10 снарядов из реактивных систем залпового огня.
  • Затем США, Япония и Южная Корея предупредили о беспрецедентном масштабе ответа в случае применения КНДР ядерного оружия.
  • А 31 октября Северная Корея назвала военные учения США и Южной Кореи провокацией, которая может привести к "более мощным дальнейшим мерам" со стороны Пхеньяна. КНДР требует от США и Южной Кореи прекратить военные учения.
  • Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря во время совместных воздушных учений США и Южной Кореи.

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