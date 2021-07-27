Северная и Южная Кореи возобновили экстренный канал связи между государствами
27 июля страны восстановили горячую линию связи, которая не работала с июня 2020 года
Об этом пишет Deutsche Welle .
Горячая линия экстренной связи между Северной и Южной Кореей использовались с некоторыми перерывами с 1970-х годов.
В июне 2020 Пхеньян приостановил ее использования. Сейчас же лидеры обеих стран обменялись письмами и договорились возобновить горячие линии как первый шаг к улучшению отношений.
"Согласно договору, заключенному между высшими руководителями, Север и Юг приняли меры по восстановлению работы всех межкорейских линий связи с 10:00 27 июля", - сообщил официальное информационное агентство Севера KCNA.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Севера Ким Чен Ын "договорились сделать большой шаг в восстановлении взаимного доверия и содействия примирению, восстановив отрезаны линии связи между Кореей с помощью недавнего обмена личными письмами".
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В офисе южнокорейского президента Мун Чжэ Ина заявили, что он обменялся личными письмами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы улучшить отношения.
В июне 2020 Пхеньян отключил все каналы связи с Сеулом. Пхеньян обвинял Сеул потерянные северокорейским беженцам, которые присылают на родину открытки и другие материалы, унижающие достоинство вождя и правящей партии.
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