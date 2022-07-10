Севастопольская бухта и Крымский мост являются главными целями для ВСУ, - генерал-майор запаса Чумак

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я считаю, что HIMARS показали себя просто блестяще. И то, что в России разгорается скандал о том, что современные российские системы ПВО С-400 не могут противодействовать HIMARS, подтверждает эффективность американских РСЗО. Мы видим, как ВСУ эффективно применяют HIMARS по складам боеприпасов в тылу врага", - рассказал Чумак.

Генерал-майор запаса уверен, что если союзники Украины передадут ракеты дальностью до 300 км, следующими целями для ВСУ должны стать Крымский мост и Севастопольская бухта.

"В западной прессе появилась информация о том, что союзники могут передать Украине ракеты в РСЗО HIMARS с дальностью действия до 300 км. Я сомневаюсь, что в ближайшее время мы их получим. Однако уверен, что их нам передадут позже. Для ракет с такой дальностью есть вполне легитимные цели, в частности, Севастопольская бухта и Крымский мост. Уничтожение Севастопольской бухты и Крымского моста позволит отогнать Черноморский флот РФ в Новороссийск и ликвидировать поставки боеприпасов и техники в оккупированный Крым. Также позиционные районы российских "искандеров" в Беларуси являются легитимной целью для РСЗО HIMARS", - добавил он.

8 июля Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи на $400 млн, в который входят еще 4 системы HIMARS.

В Пентагоне отметили, что уже более 100 украинских военных освоили управление этой системой.

8 июля прибывшие в Украину сенаторы США Линдси Грэмми и Ричард Блюменталь выразили открытую поддержку поставок Украине ракет большей дальности для систем HIMARS.

9 июля посольство России в США отреагировало на новость о новом пакете американской помощи на сумму 400 млн долларов, включающий поставки еще четырех ракетных систем залпового огня HIMARS

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