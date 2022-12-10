Севастополь, Джанкой, Феодосия. Журналисты и эксперты назвали главные цели ВСУ в Крыму
Проекты "Схемы" и "Крым.Реалии" совместно с военными экспертами проанализировали, где на территории временно оккупированного Крымского полуострова россияне могут держать арсеналы для новых воздушных ударов по Украине
Статья по этой теме вышла 10 декабря 2022 года на сайте украинской службы "Радио Свобода".
"Калибры" хранятся не только в пусковых шахтах корабля, но и на крымских военных складах. И, по мнению экспертов, эти склады являются потенциальным местом будущих атак", - отмечается в материале.
Где точно хранят крылатые ракеты класса "Калибр" неизвестно, но есть предположение, что в Инкерманских штольнях под Севастополем - и к причалам близко, и место хорошо защищенное.
Что касается российской боевой авиации, то в Крыму насчитали 10 действующих военных аэродромов и два авиазавода. На каждом есть склады с боеприпасами и емкости с горюче-смазочными материалами, которые при взрыве лишь усиливают разрушительный эффект.
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В частности, "главным логистическим хабом для российской армии и местом базирования ударных вертолетов" стал Джанкой.
"На этом аэродроме (в Джанкое, - ред.) мы с экспертами определили по меньшей мере три склада с боеприпасами, более полусотни вертолетов (Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8) и множество обустроенных мест для размещения зенитно-ракетных комплексов", - говорится в статье.
"Боеприпасы для зенитно-ракетных и береговых комплексов, скорее всего, хранятся в западной части Крыма, в Черноморске. Ведь информации о строительстве новых арсеналов из Крыма не поступало. И эксперты считают, что Россия использует захваченную в 2014 году украинскую инфраструктуру", – информируют "Схемы" и "Крым.Реалии".
Как отмечается, официально у Украины нет вооружения, способного поразить все упомянутые нами объекты. Но эпизоды в Новофедоровке, Джанкое, Севастополе и на Керченском мосту говорят о том, что такие инциденты могут возникать и там, куда не долетают ракеты.
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