Статья по этой теме вышла 10 декабря 2022 года на сайте украинской службы "Радио Свобода".

"Калибры" хранятся не только в пусковых шахтах корабля, но и на крымских военных складах. И, по мнению экспертов, эти склады являются потенциальным местом будущих атак", - отмечается в материале.

Где точно хранят крылатые ракеты класса "Калибр" неизвестно, но есть предположение, что в Инкерманских штольнях под Севастополем - и к причалам близко, и место хорошо защищенное.

Что касается российской боевой авиации, то в Крыму насчитали 10 действующих военных аэродромов и два авиазавода. На каждом есть склады с боеприпасами и емкости с горюче-смазочными материалами, которые при взрыве лишь усиливают разрушительный эффект.



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В частности, "главным логистическим хабом для российской армии и местом базирования ударных вертолетов" стал Джанкой.

"На этом аэродроме (в Джанкое, - ред.) мы с экспертами определили по меньшей мере три склада с боеприпасами, более полусотни вертолетов (Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8) и множество обустроенных мест для размещения зенитно-ракетных комплексов", - говорится в статье.

"Боеприпасы для зенитно-ракетных и береговых комплексов, скорее всего, хранятся в западной части Крыма, в Черноморске. Ведь информации о строительстве новых арсеналов из Крыма не поступало. И эксперты считают, что Россия использует захваченную в 2014 году украинскую инфраструктуру", – информируют "Схемы" и "Крым.Реалии".

Как отмечается, официально у Украины нет вооружения, способного поразить все упомянутые нами объекты. Но эпизоды в Новофедоровке, Джанкое, Севастополе и на Керченском мосту говорят о том, что такие инциденты могут возникать и там, куда не долетают ракеты.

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