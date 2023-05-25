Об этом пишет Wall Street Journal.

"Южная Корея продолжает передачу сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины – шаг, который, по словам американских официальных лиц, сделает запланированное Киевом наступление против российских войск эффективным и позволит Белому дому отложить принятие решения о поставках кассетных боеприпасов, запрещенных многими странами", – пишет издание.

Формально и Украина, и Россия кассетные боеприпасы могут использовать, поскольку не подписали соответствующую международную конвенцию, которая была принята в 2008 году в Дублине.

Национальное законодательство Южной Кореи запрещает прямые поставки оружия странам в состоянии войны. Однако США, собственные запасы которых сокращаются, обратились за помощью к партнерам, отмечает СМИ.

В Вашингтоне и Сеуле отказались от комментариев. В Пентагоне только заявили, что вели переговоры с Южной Кореей по закупке боеприпасов.

В Южной Корее не подтверждают сообщение

Вслед за публикацией Wall Street Journal, в президенте и правительстве Южной Кореи опровергли информацию о предоставлении оружия Украине.

Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Эн заявил, что Южная Корея в будущем рассмотрит возможность передачи Украине боеприпасов, однако пока ни точных планов, ни самих поставок нет, информирует РБК.

"Сейчас мы оказываем Украине гуманитарную и финансовую помощь... Мы планируем в дальнейшем рассмотреть (возможность поставок боеприпасов, - ред.) после мониторинга ситуации на местах и в свете других ситуаций", - заявил Чо Тхэ Эн.

Представитель министерства обороны Южной Кореи Чон Ха-Кью сообщил, что переговоры между Сеулом и Вашингтоном по этому вопросу действительно велись, но "позиция правительства Южной Кореи по помощи Украине остается неизменной", пишет BBC.

Чон Ха-Кью не стал прямо опровергать публикацию WSJ, но заявил, что она содержит "некоторые неточности".

"Были разные обсуждения и просьбы, и наше правительство будет принимать соответствующие меры при всестороннем рассмотрении военной и гуманитарной ситуации в Украине", - сказал Чон на брифинге в четверг.

Мнение экспертов

Южной Корее будет сложно обнародовать информацию о такой помощи Украине, считает эксперт центра северокорейских исследований института Седжон в Сеуле. "Сотрудничество с Соединенными Штатами важно для правительства Сеула, но нам также необходимо поддерживать связи с Москвой", - цитирует Чхонк Сонк-чханка AFP.

Южная Корея является крупным производителем артиллерийских боеприпасов и многолетним союзником США в азиатском регионе. Однако тесные экономические связи с Россией и влияние Москвы на КНДР – главного геополитического противника Южной Кореи – привели к тому, что Сеул долгое время отказывался от поставок оружия.

Южная Корея уже поставляла в Украину военное снаряжение (каски, бронежилеты), но воздерживалась от передачи летального оружия.