Сеть торговых центров помогла Центру соцподдержки в Киевской области

Центр рассчитан на 60 детей от 1 месяца до 12 лет. В заведении функционирует 2 отделения - для немедленного устройства детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, и отделения "Малый групповой домик" для постоянного проживания детей.

“Помещение нуждалось как в ремонте, так и в обустройстве. Частично мы что-то закрыли своими силами. Однако этого было недостаточно, поэтому в это сложное для страны время мы были вынуждены призывать всех помочь нам. И компания "Эпицентр" отозвалась. С этой помощью мы закрыли вопросы с бытовой техникой, обустройством придомовой территории, также получили большое количество постельного белья, полотенца, пледы, детские средства гигиены", — рассказала директор Центра Татьяна Лымарь.

Татьяна также отметила, что в настоящее время в заведении находится 15 детей в возрасте от 0 до 12 лет, среди которых есть дети-сироты, дети с инвалидностью, дети, от которых отказались родители, или их лишили родительских прав. Воспитательницы делают все, чтобы детям было комфортно жить и развиваться.

“Чужих детей не бывает – все они наши! Поэтому мы продолжаем делать хорошие дела для детей из детских домов, которые остались без родительской опеки и были вынуждены пережить ужас войны. Мы инициировали проект "Ангеленка добрых дел", который призван обеспечить детей всем необходимым для их комфортного проживания. Центр в Ворзеле – это первый дом, который получил помощь в рамках проекта”, – делится директор по рекламе и маркетингу сети ТЦ Ирина Шинкаренко.

Певица, композитор и автор песен Светлана Тарабарова вместе с певицами Анной Тринчер, Олей Цыбульской, Jerry Heil и INGRET лично присоединились и поддержали проект.

“Когда видишь этих детей, хочется отдать им все свое тепло. Я очень рада, что детки получают помощь, что мы можем быть полезны и помочь. Не останавливаемся на этом, детей очень много, помощи нужно больше, гораздо больше, поэтому работы еще много. А вместе помогать гораздо легче”, - добавила Светлана Тарабарова.

В планах компании – помочь еще двум детдомам. А вообще приобщиться к благотворительной акции может каждый. Символом проекта является Ангелочек, его можно приобрести как на сайте epicentrk.ua в виде виртуальной фигурки, так и в сети торговых центров – в виде закладки для книг или набора наклеек. Все средства от продажи Ангелов будут конвертированы в товары и переданы на нужды детей из детских домов. Компания уже собрала около полумиллиона гривен и продолжает приобщать своих покупателей к благотворительной акции.