Сеть супермаркетов "АТБ" перешла на усиленный режим работы
Супермаркеты "АТБ" обеспечены товарами всех категорий
Об этом говорится в заявлении корпорации.
"В сложившихся условиях корпорация работает в максимально усиленном и мобилизованном режиме. Магазины обеспечены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под личным контролем", – говорится в сообщении.
Там добавили, что руководством компании разработаны планы действий при обострении ситуации.
"В первую очередь в районах прямого вооруженного столкновения. Работает созданный оперативный штаб. Введены дополнительные усиленные меры безопасности относительно возможной необходимой эвакуации сотрудников компании", - говорится в заявлении.
Там призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
"Ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь! За нами правда, за нами победа", - подытожили в корпорации.
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