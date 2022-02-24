Сеть супермаркетов "АТБ" перешла на усиленный режим работы

Об этом говорится в заявлении корпорации.

"В сложившихся условиях корпорация работает в максимально усиленном и мобилизованном режиме. Магазины обеспечены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под личным контролем", – говорится в сообщении.



Там добавили, что руководством компании разработаны планы действий при обострении ситуации.



"В первую очередь в районах прямого вооруженного столкновения. Работает созданный оперативный штаб. Введены дополнительные усиленные меры безопасности относительно возможной необходимой эвакуации сотрудников компании", - говорится в заявлении.

Там призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.



"Ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь! За нами правда, за нами победа", - подытожили в корпорации.