Сеть отелей Marriott заявила о выходе из России
Сеть гостиниц Marriott International сообщила, что останавливает свою работу в России
Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте компании.
В международной сети подчеркнули, что еще 10 марта решили закрыть свой корпоративный офис в Москве, приостановить открытие новых отелей, а также свернуть все инвестиции в отели на территории России. Теперь сделали следующий шаг.
"Недавно объявленные ограничения США, Великобритании и ЕС сделают невозможным работу Marriott или франчайзинга отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России", - говорится в сообщении.
Процесс приостановки деятельности на рынке, где Marriott работал 25 лет, в компании называют сложным. Отмечают в заявлении и помощь, оказаную людям, пострадавшим от агрессии РФ.
"Более 85 наших гостиниц предоставляют жилье беженцам из Украины в соседних странах. Мы предоставили более 2,7 млн. долларов США финансовой поддержки, сбора средств и натуральной поддержки на уровне гостиниц, включая пожертвования еды и поставок, организациям помощи, работающим на местах. Marriott сосредоточен на найме беженцев – уже нанято более 250 человек в более чем 40 гостиницах 15 европейских стран", - пишут в Marriott International.
На территории России работало 23 гостиницы сети Marriott.
- Напомним, 30 мая из России официально ушла американская компания Netflix
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