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Сеть медицинских лаборий создала благотворительный фонд, чтобы помочь военным

4 ноября, 2022 пятница
20:36
Новости

С начала полномасштабного российского вторжения работники "Эскулаба" и волонтеры объединились ради важной цели - поддерживать нормальный рацион у тех, кто защищает нас в самых горячих точках страны

Параллельно лаборатории продолжили работать ради людей, нуждающихся в жизненно необходимой диагностике. Также компания "Эскулаб" создала благотворительный фонд. Основные направления его деятельности: производство сухпайков для защитников, передача лекарств, а также социальные акции для клиентов.

Визитной карточкой львовян стал "Файный борщик", который волонтеры готовят по карпатскому рецепту и он имеет особій вкус благодаря секретному ингредиенту - измельченным белым грибам. Кроме борща, в ассортименте блюд есть "Файна зупка", которая бывает аж семи видов. Рецепт приготовления не слишком трудный, делятся волонтеры. Сначала они очищают свежие овощи, затем моют и режут их с помощью кухонного комбайна. Последний шаг – и отправить в дегидратор на 12 часов. Уже из сублимированных продуктов состоят пищевые наборы.

“Один пакетик нашей зупки рассчитан на 5 литров воды, это полноценных 10 порций по 500 миллилитров. То есть это не ресторанная порция, это такая хорошая порция для наших военных”, - рассказывает основательница благотворительного фонда “Эскулаб” Наталья Дядюшко.

Также, БФ производит энергетические батончики, которые могут заменить полноценный прием пищи. Пищевая ценность одного батончика – почти 900 килокалорий. Последняя новинка – "Файный завтрак", в основе которого может быть овсяная или рисовая крупа.

В компании говорят, что осознают долг каждого гражданина заботиться о собственном здоровье в такое непростое для государства время. Поэтому всячески стараются помогать в этом. Каждый месяц можно воспользоваться социальными инициативами — каждый желающий может сдать бесплатный анализ на тиреотропный гормон, уровень глюкозы, а о других предложениях подробно написано на сайте “Эскулаба”

Также фонд собирает и закупает за границей необходимые для наших бойцов медикаменты и передает их в горячие точки.

"Мы сконцентрировали все свое внимание на помощи людям, пострадавшим от войны, и нашим военным", - рассказывает совладелец медицинской лаборатории Сергей Дядушко.

Приблизительно через неделю фонд посылает около 3 тонн помощи. Организаторы призывают неравнодушных львовян приобщаться к волонтерской инициативе, ведь лишних рук не бывает. Также фонд нуждается в помощи и принимает донаты через официальный сайт.

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