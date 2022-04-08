Сеть мебельных магазинов JYSK объявила об остановке работы в Беларуси
Датская сеть мебельных магазинов JYSK заявила, что останавливает работу в Беларуси
Об этом сообщает официальный сайт компании JYSK .
"С 18 апреля временно будет приостановлена работа магазинов и веб-сайта JYSK Беларусь до дальнейшего сообщения. Сейчас на сайте вы можете просматривать товары, но оформление заказов уже недоступно. Заказы, оформленные ранее, будут выполнены", - говорится в сообщении на белорусской версии сайта .
- 30 марта датская сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK, с 3 марта приостановившая работу в России, объявила о полном выходе с российского рынка.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.62
- Актуальное
- Важное