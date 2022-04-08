Сеть мебельных магазинов JYSK объявила об остановке работы в Беларуси

Об этом сообщает официальный сайт компании JYSK .



"С 18 апреля временно будет приостановлена работа магазинов и веб-сайта JYSK Беларусь до дальнейшего сообщения. Сейчас на сайте вы можете просматривать товары, но оформление заказов уже недоступно. Заказы, оформленные ранее, будут выполнены", - говорится в сообщении на белорусской версии сайта .

30 марта датская сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK, с 3 марта приостановившая работу в России, объявила о полном выходе с российского рынка.