Сеть мебельных магазинов JYSK объявила о полном закрытии в России после окончательной распродажи

Об этом говорится в релизе на сайте компании.

"Все магазины JYSK в России временно закрыты с 3 марта. Сегодня JYSK объявляет, что закрытие будет постоянным, и что JYSK полностью выходит из России", – говорится в сообщении.



Сеть откроет российские магазины с 31 марта, чтобы провести окончательную распродажу, после чего покинет российский рынок.

Напомним, в ответ на санкции РФ конфискуют редкие швейцарские часы.

Главный офис украинской площадки OLX – нидерландская компания Prosus (холдинг Naspers) владеет также российской площадкой объявлений Avito, где сейчас оккупанты публикуют объявления о контрактной службе в армии.

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