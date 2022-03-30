Сеть мебельных магазинов JYSK объявила о полном закрытии в России после окончательной распродажи
Датская сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK, которая с 3 марта приостановила работу в России, объявила о полном выходе с российского рынка
Об этом говорится в релизе на сайте компании.
"Все магазины JYSK в России временно закрыты с 3 марта. Сегодня JYSK объявляет, что закрытие будет постоянным, и что JYSK полностью выходит из России", – говорится в сообщении.
Сеть откроет российские магазины с 31 марта, чтобы провести окончательную распродажу, после чего покинет российский рынок.
- Напомним, в ответ на санкции РФ конфискуют редкие швейцарские часы.
- Главный офис украинской площадки OLX – нидерландская компания Prosus (холдинг Naspers) владеет также российской площадкой объявлений Avito, где сейчас оккупанты публикуют объявления о контрактной службе в армии.
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