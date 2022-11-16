Сеть лабораторий "Синево" уходит из Беларуси
Европейский медицинский холдинг Medicover решил еще до конца 2022 года закрыть сеть лабораторий "Синево Беларусь"
Сообщение об этом размещено на украинской странице Европейской медицинской лаборатории "Синево".
"Medicover принял решение до конца четвертого квартала 2022 года покинуть рынок Беларуси. Речь идет о сети медицинских лабораторий "Синево Беларусь", – говорится в сообщении.
Medicover – европейский медицинский холдинг со штаб-квартирой в Стокгольме, Швеция. Деятельность холдинга сосредоточена в области здравоохранения, в частности лабораторной диагностики. В состав холдинга входит сеть медицинских лабораторий, представленная в 10 странах Европы - Украине, Польше, Германии и т.д.
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