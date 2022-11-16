Сообщение об этом размещено на украинской странице Европейской медицинской лаборатории "Синево".

"Medicover принял решение до конца четвертого квартала 2022 года покинуть рынок Беларуси. Речь идет о сети медицинских лабораторий "Синево Беларусь", – говорится в сообщении.

Medicover – европейский медицинский холдинг со штаб-квартирой в Стокгольме, Швеция. Деятельность холдинга сосредоточена в области здравоохранения, в частности лабораторной диагностики. В состав холдинга входит сеть медицинских лабораторий, представленная в 10 странах Европы - Украине, Польше, Германии и т.д.

11 ноября стало известно, что рестораны быстрого обслуживания компании McDonald's покидают белорусский рынок.

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