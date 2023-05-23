Сеть крышили правоохранители: в Украине обнаружили более 400 подпольных игорных заведений
Завершено досудебное расследование в отношении 34 человек, в том числе адвоката и двух правоохранителей, организовавших сеть незаконного игорного бизнеса на территории Украины
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Отмечается, что на территории Украины работало около 400 подпольных игорных заведений с обеспечением строгой конспирации.
"Клиентов подсаживали на азартные игры, чтобы они становились постоянными посетителями и поощряли приводить новых. Владельцы бизнеса систематически платили работникам правоохранительных органов для беспрепятственной незаконной деятельности", - добавили прокуроры.
Отмечается, что месячное обращение игорных заведений только в Киеве и Одессе составило в среднем 300 миллионов гривен.
Правоохранители провели более 200 обысков, в ходе которых изъято 530 единиц компьютерной техники, черновую бухгалтерию, записи, вещи и предметы, указывающие на деятельность игорных заведений, а также почти восемь миллионов гривен наличными в разной валюте.
- Настоятелю монастыря УПЦ МП из Мелитополя поставлено в известность о подозрении. По данным следствия, священнослужитель способствовал утверждению оккупационных властей РФ на территории Мелитопольского района. С августа 2022 г. он активно участвовал в пропагандистских мероприятиях против Украины.
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