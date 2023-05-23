Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что на территории Украины работало около 400 подпольных игорных заведений с обеспечением строгой конспирации.

"Клиентов подсаживали на азартные игры, чтобы они становились постоянными посетителями и поощряли приводить новых. Владельцы бизнеса систематически платили работникам правоохранительных органов для беспрепятственной незаконной деятельности", - добавили прокуроры.

Отмечается, что месячное обращение игорных заведений только в Киеве и Одессе составило в среднем 300 миллионов гривен.

Правоохранители провели более 200 обысков, в ходе которых изъято 530 единиц компьютерной техники, черновую бухгалтерию, записи, вещи и предметы, указывающие на деятельность игорных заведений, а также почти восемь миллионов гривен наличными в разной валюте.