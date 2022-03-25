Сеть гостиниц Hyatt уходит из России из-за вторжения в Украину
Американская сеть гостиниц высшего класса Hyatt Hotels Corporation прекращает деятельность по развитию и любые новые инвестиции в России
Об этом идет речь в заявлении корпорации.
"Мы прекратили деятельность по развитию и любые новые инвестиции в России. Согласно действующим санкциям и правительственным директивам, ассоциация, контракты и отношения Hyatt с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прекращаются с 23:59 по местному времени 25 марта 2022 года", - говорится в пресс-релизе.
Гостей, имеющих вопросы относительно проживания на 26 марта 2022 года и позже, просят связаться непосредственно с отелем.
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