Сеть гостиниц Hyatt уходит из России из-за вторжения в Украину

Об этом идет речь в заявлении корпорации.



"Мы прекратили деятельность по развитию и любые новые инвестиции в России. Согласно действующим санкциям и правительственным директивам, ассоциация, контракты и отношения Hyatt с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прекращаются с 23:59 по местному времени 25 марта 2022 года", - говорится в пресс-релизе.



Гостей, имеющих вопросы относительно проживания на 26 марта 2022 года и позже, просят связаться непосредственно с отелем.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb